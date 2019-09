Microsoft porta a Milano la Future of Work Experience

Al centro della Future of Work Experience anche Microsoft 365, la suite completa e intelligente che combina le funzionalità di produttività di Office 365, Windows 10 e i tool di sicurezza e gestione dei dispositivi di Enterprise Mobility + Security. Microsoft 365 permette di gestire in modo semplice e unificato gli asset e le informazioni, la collaborazione, le identità e i servizi di security e compliance per più dispositivi e utenti, con l'obiettivo di semplificare i processi aziendali, rendere la comunicazione più efficace e potenziare creatività e produttività. La piattaforma include anche Teams, l'hub per la collaborazione online che integra in modo sicuro strumenti di comunicazione come chat, meeting e chiamate virtuali, con Office 365 e applicazioni di terze parti utili in azienda. Microsoft Teams è oggi disponibile in 181 mercati in 44 lingue e viene utilizzato da oltre 13 milioni di utenti attivi al giorno e 500.000 aziende in tutto il mondo, comprese 91 organizzazioni incluse nella classifica Fortune 100.

Grazie a funzionalità come i canali privati sicuri, i tool di accessibilità e la lavagna digitale per la collaborazione Microsoft Whiteboard, Teams rappresenta lo strumento ideale per la collaborazione, permettendo agli utenti di comunicare, condividere file e lavorare contemporaneamente sui documenti in qualsiasi momento e da qualunque device, in modo altamente intuitivo e sicuro.