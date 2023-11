Microsoft pronta al sorpasso su Apple? Vicina ai 3mila miliardi di valore, 29 volte gli utili attesi per il 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Microsoft è in rialzo del 57% da inizio anno. Una singola azione vale 377 dollari. Per la società di Redmond si tratta della valutazione più alta di sempre, che equivale a una capitalizzazione di mercato di 2.800 miliardi di dollari, non distante da quella di Apple (2.905 miliardi) che è in questa momento la regina del mercato azionario. Tra gli analisti, in molti ipotizzano che nei prossimi mesi Microsoft possa effettuare lo storico sorpasso, grazie all’apporto dell’intelligenza artificiale.

La società fondata nel 1975 da Bill Gates - che dal 2020 non ricopre più alcuna carica ma mantiene una quota dell’1,38% del capitale corrispondente a 103 milioni di azioni - sta investendo decisamente nell’intelligenza artificiale. A inizio 2023 ha rilevato per 10 miliardi di dollari il 49% di OpenAi, la società che ha sviluppato il software di intelligenza artificiale generativa ChatGpt, il più utilizzato al mondo. L’accordo prevede inoltre che Microsoft riceverà il 75% dei profitti fino a che non recupererà del tutto il suo investimento.

Grazie a questa operazione Microsoft occupa oggi una posizione di vantaggio nel trend del momento ed è anche per questo che il mercato ha alzato i multipli con cui la valuta.

Al prezzo attuale di 377 dollari ha un rapporto prezzo/utili di 36,5 volte sull’anno in corso e di 29 volte considerato gli utili attesi per i prossimi 12 mesi. Il prezzo corrisponde a 12,86 volte il fatturato. La società distribuisce un dividendo di 2,94 dollari, equivalente a un dividend yield dello 0,78%.

Nonostante le attuali valutazioni elevate la maggior parte degli analisti è ancora positiva sul titolo con target price che vanno dai 390 dollari (stimati da Rbc Capital) fino a 432 (Evercore Isi). Al 22 novembre 2023, su un totale di 53 analisti, il prezzo obiettivo medio per Microsoft è di 406,21 dollari.