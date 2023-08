Microsoft propone un nuovo accordo all’Antitrust Uk per l’acquisto di Activision

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (Cma) ha reso noto che Microsoft ha presentato un nuovo accordo per l’acquisto di Activision confermando che l’accordo originale resta bloccato dall’Antitrust e vietato a livello mondiale. La Cma ha dichiarato che, in base al nuovo accordo, Microsoft non acquisirà i diritti di streaming su cloud per tutti i giochi Activision attuali e futuri rilasciati nei prossimi 15 anni (escluso lo Spazio economico europeo). Il nuovo accordo, si legge nel comunicato, fa seguito alla conferma da parte della Cma che l'accordo originale sarebbe stato bloccato per proteggere l'innovazione e la scelta nel cloud gaming.

I diritti di streaming sul cloud verranno invece ceduti a Ubisoft Entertainment prima dell’acquisizione di Activision da parte di Microsoft. «Ubisoft sarà in grado di fornire contenuti di gioco di Activision a tutti i fornitori di servizi di cloud gaming (inclusa la stessa Microsoft). Ubisoft sarà in grado di concedere in licenza i contenuti di Activision secondo diversi modelli di business, inclusi i servizi di abbonamento. L’accordo propone inoltre che Ubisoft abbia la possibilità di richiedere a Microsoft di fornire versioni di giochi su sistemi operativi diversi da Windows», spiega la nota.

Ora sarà condotta una nuova indagine con una scadenza per la decisione fissata per il 18 ottobre. La Cma ha aggiunto che invita qualsiasi parte interessata a commentare l’impatto che la fusione potrebbe avere sulla concorrenza.