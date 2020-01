Microsoft punta alla neutralità climatica retroattiva Nuovo target: eliminare l’equivalente di tutte le emissioni prodotte fin dalla fondazione dell’azienda. E per l’ultimo rapporto McKinsey il fattore-clima cambierà il mondo della finanza di Stefano Carrer

Satya Nadella,amministratore delegato di Microsoft, annuncia il nuovo obiettivo sul clima (Reuters)

Tante novità dal mondo delle aziende, della finanza e degli uffici studi, nel segno di una maggiore consapevolezza dell’emergenza climatica e delle sue conseguenze: vari Ceo diventano più “responsabili”, tra segnali sempre più allarmanti.

Poco prima di arrivare al World Economic Forum di Davos, Satya Nadella rafforza le sue credenziali “verdi” con un annuncio pionieristico per una grande multinazionale. L'amministratore delegato di Microsoft ha annunciato dal quartier generale di Redmond che l'obiettivo della società sarà non solo quello di ridurre a zero le sue missioni nocive nell'atmosfera entro il 2030, ma di rimuovere entro il 2050 l'equivalente di tutte le emissioni generate fin dalla fondazione del gruppo nell’ormai lontano 1975: da quelle dirette (come l'utilizzo di veicoli) a quelle indirette (elettricità compresa.

Un obiettivo più radicale Questo secondo e più radicale target rappresenta più che altro una speranza. Ma certo l'introduzione di un concetto-scopo di una neutralità climatica assoluta va oltre quanto finora messo in cantiere dalle grandi corporation americane. La principale società di software del mondo calcola di rilasciare quest'anno 16 milioni di tonnellate metriche di Co2. Entro dieci anni intende più che dimezzare le sue emissioni, comprendendo anche la sua «supply chain».

Nei prossimi 4 anni investirà un miliardo di dollari attraverso un Fondo di Innovazione Climatica che accelererà lo sviluppo di tecnologie per la cattura e rimozione del carbonio. Peraltro la dirigenza di Microsoft era da tempo sotto accusa da parte di attivisti che lavorano nel settore hi-tech, compresi non pochi dipendenti – per via delle forniture tecnologiche al settore Oil & Gas e le relative partnership con colossi dell'industria estrattiva.

Parlando di possibili effetti devastanti dei cambiamenti climatici, Nadella si pone in linea con gli avvertimenti provenienti da una raffica di studi e rapporti che stanno uscendo in anticipazione del Wef, accompagnati da prese di posizioni di alcuni dirigenti aziendali che evidenziano una maggiore consapevolezza del problema .