Microsoft sorpassa Apple: è la società che vale di più al mondo

Sul filo del rasoio, ma Microsoft ha superato Apple e ora è l’azienda a maggior capitalizzazione al mondo. Le azioni del colosso di Redmind sono salite dell’1,5% nelle prime ore di contrattazione, portando il market cap dell’azienda a 2.888 miliardi di dollari. Mentre quelle di Apple hanno perso contestualmente circa un punto percentuale, con la capitalizzazione di poco inferiore ai 2.870 miliardi.

Una storia incredibile, questa, per gli appassionati di tecnologie. Perché le due società si danno battaglia da anni. Rivali fin dagli anni ’80, quando la società fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak accusò il produttore di Windows, Bill Gates, di aver rubato il “look and Feel” del software per computer Macintosh. Apple perse una causa sul copyright contro Windows all’inizio degli anni ’90, aprendo la strada a Microsoft per dominare il mercato dei PC per decenni. In Borsa, però, la regina è da qualche anno Apple, unica società ad aver già sforato il tetto dei 3 trilioni di dollari di capitalizzazione. Grazie al successo dell’iPhone, il valore di mercato di Apple ha superato quello di Microsoft nel 2010, e da allora la casa di Cupertino è rimasta sempre in vantaggio, se non per brevi periodi di avvicendamento (l’ultimo durante la pandemia).

Stavolta Microsoft ci prova con basi più solide. Perché ha investito meglio e prima sull’AI generativa (13 miliardi per diventare partner di OpenAI). Mentre Apple paga l’esser rimasta troppo legata alle vendite di iPhone. Le stesse vendite che per oltre un decennio le hanno regalato stabilità e ricchezza. E che continueranno a farlo. Ma nel 2024 il mercato punta forte sull’AI. E la leadership di Microsoft, stavolta, potrebbe non essere episodica.