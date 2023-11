Microtecnica, sullo stop a Safran Parigi contesta il golden power

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parigi alza la voce dopo l’opposizione del governo italiano all’operazione Safran-Microtecnica. Fonti del ministero dell’Economia francese, interpellate dal Sole-24 Ore, lamentano che l’Italia non ha consultato il governo transalpino, una mancanza di scambio preventivo che viene definita senza mezzi termini deplorevole tra partner europei «soprattutto per attività detenute da soggetti americani». Il Dpcm con cui il governo ha applicato il veto è datato 16 novembre 2023. L’istruttoria, condotta dal ministero della Difesa di Guido Crosetto, dopo una prima ipotesi relativa all’autorizzazione con prescrizioni, ha virato verso l’opposizione secca, una scelta finora fatta pochissime volte dai governi italiani nell’era del golden power. È toccato ai francesi di Safran, interessati a rilevare le attività di Collins Aerospace – parte dell’americana RTX Corporation, multinazionale del settore aerospazio –, incassare il No del Governo di Giorgia Meloni intervenuto in relazione alle attività della piemontese Microtecnica, filiale di Collins.

Le motivazioni del Dpcm italiano

Il decreto farebbe riferimento alla necessità di garantire priorità alle linee di produzione industriale di interesse diretto per la difesa italiana, riflettendo timori in ordine ai livelli occupazionali. Ma la partita sembra ancora più ampia. Microtecnica è anche un fornitore di pezzi di ricambio e servizi al programma del caccia di quarta generazione Eurofighter (frutto della collaborazione tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna) ed una delle preoccupazioni, che sarebbe stata sollevata dal governo tedesco in dialoghi con quello italiani antecedenti l’adozione del decreto, è che la catena di fornitura potesse in qualche modo essere frenata o avere ripercussioni, una volta portata a termine l’operazione Safran. La premier Meloni, mercoledì a Berlino, a margine della firma del Piano d’azione con la Germania, aveva affermato che «i rallentamenti potenziali delle forniture della catena logistica che arrivavano dall’acquisizione di Microtecnica da parte di Safran non sono apparsi compatibili con le esigenze operative delle Forze armate di disporre di questi programmi e sistemi senza che ci fosse soluzione di continuità». Sulla mancata comunicazione con la Francia, poi, un laconico commento: «Non mancheranno occasioni perché il Governo italiano illustri agli alleati le motivazioni di questo provvedimento, afferenti soprattutto al tema della nostra efficienza e sicurezza».

I numeri di Microtecnica

L’azienda conta in Italia oltre 600 addetti in tre stabilimenti, il principale nella città di Torino. Microtecnica è uno dei big player nella filiera dell’aerospazio piemontese, accanto a Leonardo, Thales Alenia Space, Avio Aero e Altec. La società progetta e produce sistemi generali di bordo – sistemi di attuazione – idraulici e pneumatici destinati ad equipaggiare veicoli civili e militari. Fornisce grandi realtà come Airbus, Leonardo, Avio Aero. A rendere il dossier delicato c’è anche il fatto che Microtecnica realizza attuatori e ricambi per i Tornado e per il C-27J - il velivolo prodotto da Leonardo a Caselle – oltre a produzioni destinate al comparto degli elicotteri.

Nel 2019 l’azienda ha festeggiato i suoi 90 dalla nascita (1929). Proprio nello storico stabilimento di Torino si stanno facendo importanti investimenti, una parte dei quali è destinata ad aumentare la capacità produttiva dello stabilimento dove lavorano 370 persone, usando uno spazio, completamente riqualificato, prima destinato a magazzini. Con trasferimento e sostituzione di macchinari e una parte interrata adibita a scarico merci e materiali da smaltire. La notizia relativa all’interesse dei francesi verso la realtà radicata in Piemonte circolava già da mesi. Dal punto di vista delle prospettive industriali, «Safran non è un gruppo sconosciuto e non offre minori garanzia di quelle attuali» dice Marco Barbieri della Fim-Cisl di Torino. I delegati sindacali aggiungono che la quota di commesse destinate al mercato americano è bassa, dunque se il passaggio di proprietà ai francesi creasse problemi sul mercato Usa, le ricadute sarebbero limitate. L’idea di una parte del sindacato è che comunque, in caso di cessione a Safran, si tratterebbe di un progetto di sviluppo, come tra l’altro dichiarato ufficialmente da Safran a luglio scorso. Attesa, dunque, e cautela, espressa anche dal segretario della Fiom di Torino Edi Lazzi.