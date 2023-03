Micys (Pupa), venerdì pomeriggio libero per i lavoratori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due ore di lavoro in meno a parità di stipendio.

È la scelta di Micys, l'azienda titolare del marchio di make-up Pupa, che ha deciso di attivare questa nuova modalità per tutti i 150 addetti della sede centrale lecchese di Casatenovo. In questo modo, ridistribuendo nel corso della settimana altre due ore di attività, il lavoro termina per tutti il venerdì alle 13, lasciando dunque ai dipendenti il pomeriggio libero.

Una rimodulazione adottata in via sperimentale per il 2023, con l'obiettivo però di renderla strutturale, risultato della sottoscrizione di un accordo aziendale condiviso con le rappresentanze dei lavoratori.

«È stata una nostra iniziativa - spiega il ceo Valerio Gatti - che però ha trovato subito la disponibilità dei sindacati, con l’obiettivo di trovare un equilibrio il più possibile virtuoso tra lavoro e vita privata. Per l’azienda ci sono dei costi ma credo che nel complesso siano evidenti anche i benefici. Vedo una relazione diretta tra soddisfazione delle persone per la propria qualità della vita lavorativa e produttività. Le esperienze svolte altrove dimostrano che i vantaggi sono chiari: per questo sono convinto che al termine della sperimentazione questo assetto sarà confermato e che potrà diventare un elemento importante anche in termini di attrattività dell’azienda e retention».

Decisione che coinvolge gli addetti della sede, età media inferiore ai 40 anni, per l’80% donne, e che in realtà rappresenta un tassello di un percorso più ampio. Esiste ad esempio una piattaforma per l'accesso ai servizi di welfare mentre è datata 2010 la nascita di un asilo nido all'interno dell'azienda. Ai dipendenti che usufruiscono dei servizi della struttura, aperta anche alle famiglie del territorio, Micys Company offre un contributo per il pagamento della retta, pari a due terzi del totale.