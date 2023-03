Midiri: «Piano per l’edilizia studentesca: recupereremo le caserme dismesse»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«L’obiettivo che ho io è di cambiare una parola chiave che si chiama reputazione». A parlare è Massimo Midiri, 61 anni la prossima settimana, ordinario di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata, dal 2021 rettore dell’Università di Palermo.

Perché ritiene che la reputazione ancora non sia all’altezza?

Loading...

La reputazione non è all’altezza della storia di questa città. Palermo era la capitale del Mediterraneo e non ha nulla da invidiare a Barcellona o a Valencia . L’obiettivo non è solo scolarizzare gli studenti siciliani all’ultimo posto per le lauree in Europa ma cominciare a dire: guardate che possiamo essere ricettivi anche per altri. Io guardo ai paesi del Mediterraneo (la Tunisia , l’Egitto) un po’ stanchi di essere costretti a mandare i figli a Parigi o in Francia, e abbiamo cominciato una operazione internazionale. La Sicilia occidentale può e deve diventare polo di attrazione

per il turismo culturale di altre nazioni. Intanto Palermo cresce: ha già attorno a sé tre sedi fondamentali (Trapani Agrigento e Caltanissetta), ma si sono proposte anche Marsala e Segesta.

Questa impostazione ha portato anche l’aumento dell’iscrizioni?

Abbiamo rilevato un incremento del 5% per le triennali e, cosa molto importante, più del 10% nelle magistrali, nostro tallone d’Achille. Le nostre magistrali non venivano particolarmente frequentate perché non c’era il collegamento col mondo del lavoro: abbiamo fatto tremila accordi con le imprese.

Il tirocinio per la laurea adesso

si fa in azienda e viene finanziato anche dall’Ateneo.