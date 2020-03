Mido, al via la piattaforma digitale in attesa della fiera La manifestazione è slittata a luglio a causa del coronavirus, ma è online Mido4u.com, punto di incontro virtuale tra aziende e buyer. Vitaloni (Anfao): «Lo stop delle fabbriche in Cina si ripercuote sull’intera filiera» di Giulia Crivelli

Dettaglio degli occhiali Dolce&Gabbana by Luxottica

3' di lettura

«L’edizione 2020 è quella del cinquantesimo anniversario. Non voglio usare il passato, ma il presente, perché l’abbiamo solo rimandata di quattro mesi e tutto si svolgerà come da programma, con tutti gli eventi in calendario nei padiglioni e in città». Giovanni Vitaloni spiega così lo slittamento del Mido, la grande fiera annuale dell’occhialeria che avrebbe dovuto svolgersi da domani a lunedì 2 marzo a Milano e che si terrà invece dal 5 al 7 luglio. Causa allarme ed epidemia da coronavirus, ca va sans dire. Vitaloni è presidente di Anfao, l’associazione di settore, e di Mido, manifestazione internazionale e punto di riferimento mondiale per l’occhialeria, un’eccellenza italiana con un export superiore al 90%.

Le ripercussioni dello stop delle fabbriche cinesi sulla filiera

In occasione della fiera, Vitaloni e l’ufficio studi di Mido e Confindustria Moda, alla quale Anfao aderisce, avrebbero annunciato il pre-consuntivo del 2019 e la previsione per il primo trimestre 2020. «Lo faremo nei prossimi giorni, perché le stime devono tener conto dei dati dei primi due mesi, inevitabilmente diversi da come avevamo sperato sulla base dei buoni risultati dell’anno scorso – spiega Vitaloni –. C’è un problema di domanda, perché i consumi di lusso e non solo soffrono, e ci sono altre criticità per i produttori italiani: lo stop delle fabbriche in Cina, che resta la fabbrica del mondo, si ripercuote sull’intera filiera, perché alcuni componenti necessari alla nostra filiera e a ogni altro settore del made in Italy sono fatti in Cina. Il rallentamento delle fabbriche e della logistica globale ha portato, in alcuni casi, a un fermo delle attività produttive anche tra le piccole e medie imprese degli occhiali e persino in quelle grandi».

Il presidente di Anfao e Mido è anche il proprietario della torinese NicoDesign, azienda alla quale fa capo il marchio di occhiali Vanni, che esporta l’80% della produzione ed è, come tutta la filiera dell’occhialeria, orgoglioso dei primati del settore, confermati dai dati sui primi mesi del 2019. «Posso anticipare che il pre-consuntivo conferma il buon andamento del periodo gennaio-settembre, ma prudenza suggerisce, da qui alla fine dell’emergenza coronavirus, di non azzardare previsioni sul 2020», sottolinea Vitaloni, con un certo understatement, tipicamente torinese. Nel periodo gennaio-settembre l’export era cresciuto del 5,8%: considerando la stessa percentuale per l’intero anno, nel 2019 le esportazioni passerebbero dai 3,7 miliardi del 2018 a 3,9 miliardi e il fatturato del comparto, 3,865 miliardi nel 2018, potrebbe avvicinarsi ai 4 miliardi.

Online una piattaforma che estende (e anticipa) la fiera

Al Mido 2019 avevano partecipato quasi 60mila persone di 159 Paesi, che per ora devono rinunciare alla fiera reale, ma ne avranno comunque una digitale. Da ieri collegandosi a www.mido4u.com, le aziende possono caricare le collezioni e i buyer registrati a Mido 2020 possono visualizzare i prodotti e prendere contatto con gli espositori. Da martedì 3 marzo e fino a venerdì 3 luglio la piattaforma sarà aperta a tutti.

«Il Mido è tradizionalmente l’appuntamento strategico per il primo semestre – aggiunge Vitaloni –. Spostando la fiera in luglio, il focus sarà sul secondo semestre. Ho sentito centinaia di associati ed espositori negli ultimi sei giorni (lo slittamento è stato annunciato sabato, ndr) e tutti hanno reagito con intraprendenza, energia, passione a questa sfida: le aziende italiane si confermano dinamiche, flessibili e capaci di superare ogni ostacolo. Ma avremo bisogno di misure straordinarie e di attenzione da parte delle istituzioni locali e nazionali. L’obiettivo deve essere comune: salvaguardare una filiera che dà un grande contributo economico e occupazionale al Paese».