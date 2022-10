Migliora la salute delle supply chains, ma è un segnale di recessione globale

INDICE COMPOSITO DEI COSTI DI SPEDIZIONE Loading...

La figura evidenzia come la crescita dei costi sia avvenuta in tre distinte fasi: in un primo momento le tensioni si erano concentrate solo su alcune rotte trafficate e ad alto valore aggiunto dalla Cina verso gli Usa (barre rosse/viola), poi nell'inverno 2021 i costi sono esplosi anche sulle tratte Cina-Europa (Shangai-Genova, Shanghai-Rotterdam, barre gialle/blu). A partire dall'estate 2021 il fenomeno è diventato globale con una crescita uniforme dei costi di noleggio container in tutti i principali porti internazionali e tassi di incremento enormi se proporzionati ad una base di riferimento molto più alta.

Dopo una fase di stallo di alcuni mesi, da maggio 2022 è iniziato un declino marcato dei costi, che nelle ultime settimane sta diventando precipitoso soprattutto lungo le tratte di collegamento Cina-Europa e Cina-Usa (barre rosse, blu e gialle), ma non viceversa. Le tariffe spot dei container da 40 piedi dalla Cina alla costa occidentale degli Usa sono in crollo conclamato e pochi giorni fa sono scese al di sotto di 3mila dollari. I vettori marittimi internazionali stanno annullando i viaggi delle navi per intero, ma sembra che non stiano ritirando dal mercato capacità di carico sufficiente per stabilizzare i prezzi. Cosa sta accadendo?

Il ruolo degli hub cinesi

Una ragione importante dell'inversione al trend di crescita dei costi di trasporto marittimo è la riapertura dei principali porti cinesi dopo i grandi lockdowns della scorsa primavera. Tra aprile e maggio a Shanghai - il porto più trafficato del mondo che gestisce il 14,4% dell'intero import della Cina ed il 7,3% dell'export - il numero delle navi in attesa di effettuare operazioni di carico e scarico nel porto di Shanghai era aumentato del 500%.Pechino ha dato priorità assoluta alla normalizzazione dell'attività dei porti rispetto ai problemi di debolezza della domanda e ai guai seri del comparto immobiliare, ed i risultati non si sono fatti attendere. Il porto di Shanghai in 3 mesi ha recuperato del tutto lo stop completo di aprile-maggio, registrando una crescita dello 0,2% annuo del traffico merci tra gennaio e agosto 2022. Dagli ultimi dati, sembra che settembre 2022 potrebbe essere il mese più trafficato di sempre, con il record giornaliero di attività già superato. Il congestionamento delle infrastrutture si è significativamente attenuato; di questo ha beneficiato tutto il settore asiatico, inclusa Taiwan che pare non abbia risentito della crisi politica con il governo cinese dello scorso agosto.

Se si guarda ai tempi di consegna merce verso Usa e Taiwan (vedi il grafico), emerge infatti un miglioramento continuo delle performance che stanno velocemente tornando ai livelli del periodo pre-pandemico.Inoltre un maggiore numero di vettori sta affluendo solo ultimamente sul mercato. A gennaio 2022, quasi il 14% della flotta commerciale globale era bloccato in congestionamenti di fronte ai principali porti internazionali. Gli ultimi dati di agosto 2022 mostrano che “solo” il 5,2% della capacità è bloccato in colli di bottiglia logistici. Nell’area portuale di Los Angeles/Long Beach, le file di oltre 100 navi presenti a gennaio sono de facto scomparse. Al crescere della capacità, i volumi di carico di ogni singola nave stanno pertanto diminuendo, in special modo sulle rotte a lunga distanza e questo influisce sulla dinamica dei prezzi.Ma ci sono altri fattori all'opera.

QUANTO CONTA L'INDEBOLIMENTO RAPIDO DELLA DOMANDA GLOBALE

Nel corso dell'estate le prospettive di un soft landing dell'economia globale si sono rapidamente assottigliate a fronte delle politiche monetarie delle principali banche centrali in forte inasprimento e di una generale attitude da parte dei governi a ridurre gli stimoli fiscali. Si stanno creando cioè le condizioni per un significativo shock alla domanda globale che potrebbe paradossalmente incidere positivamente sulle condizioni di stress delle supply chains.

La crisi energetica nell'area Euro è peggiorata e sta trascinando gran parte del continente in recessione a ritmi sostenuti. Anche se mancano ancora gli hard data a conferma su PIL e produzione industriale, gli indicatori anticipatori PMI (Purchasing Manager Index) segnalano già dal mese di agosto lo scivolamento in territorio di contrazione economica. L'economia USA è in condizioni migliori ma sta comunque scontando un forte rallentamento (PMI agosto 2022: 51,5), mentre la crisi del debito governativo nel Regno Unito potrebbe accelerare il deterioramento del quadro macroeconomico.

Sebbene sia presto per ipotizzare un impatto significativo del ripiegamento della domanda globale sulle supply chains, è già possibile osservare riflessi interessanti sui dati. Il rapporto tra gli indici manifatturieri PMI delle economie emergenti ed i sotto-indici PMI relativi agli ordinativi delle economie avanzate, rileva un crescente contributo del fattore domanda negli ultimi mesi.