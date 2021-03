Migliori amici: cresce il numero degli animali che entrano nelle nostre case Cani, gatti, pesci, uccelli. Nel 2020 – complice lo smart working sempre più diffuso – 3,5 milioni di italiani ne hanno acquistato o adottato uno. di Kate Finnigan

L'interior designer Flora Soames con la sua amata spaniel Humbug.

Cani, gatti, pesci, uccelli. Nel 2020 – complice lo smart working sempre più diffuso – 3,5 milioni di italiani ne hanno acquistato o adottato uno.

5' di lettura

A partire dalla primavera dello scorso anno, ho visto arrivare tanti nuovi animali nelle case dei miei amici e familiari. C'è Paddy, un cockapoo castano con zampe grandi quanto il suo appetito; i fratelli Donny e Bruno, due gattini che, dopo aver interagito per settimane solo fra loro, iniziano a riconoscere i nuovi co-abitanti della casa; Bob, un altro piccolo micio, figlio di un randagio e di una gatta abituata alle fughe, che sta regalando notti insonni alla sua padrona; infine, Beau, un levriero inglese adottato di sette anni: i suoi giorni da corridore sono ormai finiti, ma se si trova davanti a una rete metallica, si ferma immobile come se stesse aspettando il segnale di via. Milioni di pet con nomi buffi e caratteri particolari si stanno abituando a vivere in una nuova casa. Nel 2020 il desiderio di trovarsi accanto un animale domestico, preferibilmente a quattro zampe, acquistandolo o adottandone uno, è aumentato in modo esponenziale. In Italia, sono stati 3,5 milioni i cittadini che hanno comprato un pet durante o appena dopo il lockdown primaverile. Anche sul fronte delle adozioni, nel 2020 si è registrato un incremento importante del 15 per cento, come sottolinea Enpa in una nota di gennaio, pari a 8.100 cani e 9.500 gatti che hanno trovato casa, per un totale di 17.600 animali domestici adottati.

Il Rapporto Assalco – Zoomark 2020, che ogni anno fotografa la situazione di alimentazione e cura degli animali da compagnia, stima che in Italia ci siano 60,3 milioni di cani, gatti, pesci, uccelli ecc., con un rapporto di uno a uno fra abitanti residenti e pet. E il giro d'affari di questo segmento di mercato si attesta sui 2.078 milioni di euro, con una crescita su base annua del 2,8 per cento. Secondo Fediaf, la European Pet Food Industry Federation, gli animali d'affezione nell'Ue sono più di 200 milioni. Nel Regno Unito, tra marzo e settembre, sono stati acquistati 5,7 milioni di animali domestici, tra cui 2,2 milioni di cani, secondo i dati della compagnia assicurativa Direct Line. A maggio gli allevatori del Regno Unito erano a corto di cuccioli, con liste d'attesa quadruplicate e prezzi raddoppiati. Al contempo, l'ente di beneficenza Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha registrato un aumento del 600 per cento nelle visite alle pagine dedicate all'adozione di cani e un aumento del 30 per cento alla sezione “trova un animale”.

Loading...

«Ogni sguardo alla vita di un animale stimola la nostra stessa vita, la rende migliore e più ricca in ogni modo possibile», affermava il naturalista scozzese-americano John Muir nel XIX secolo. Sembra che molti di noi siano andati alla ricerca di quello stimolo e di quell'arricchimento. In termini pratici, è facile capire il perché. Lavorando prevalentemente da casa, l'ostacolo maggiore al tenere un animale domestico – che cosa gli succede mentre siamo al lavoro – è stato superato. Gli svantaggi – le spese veterinarie, il costo del cibo, il figlio teenager che si rifiuta di portare a spasso l'amico che ha implorato di avere, il cane che abbaia al postino durate la call su Zoom... – emergono successivamente.

Nel suo memoir Una terra promessa (Garzanti), l'ex presidente americano Barack Obama racconta che il piacere più grande del 2009, il suo primo anno alla Casa Bianca, è stato l'arrivo di Bo, un cane d'acqua portoghese regalatogli dal senatore Ted Kennedy e dalla moglie Vicki. «Bo è stato per me quello che qualcuno ha descritto come l'unico amico fedele che un politico possa avere a Washington», scrive Obama. «Mi dava anche una buona scusa per lasciare da parte il lavoro la sera e unirmi alla famiglia nelle passeggiate dopo cena lungo la South Lawn. Era proprio durante quei momenti – con la luce del tramonto che colorava il cielo di sfumature rosse, Michelle che sorrideva stringendomi la mano, mentre Bo saltellava dentro e fuori dai cespugli rincorso dalle ragazze – che mi sentivo normale, completo, e fortunato come qualsiasi uomo ha il diritto di essere».

Da parecchio tempo, ormai, avere un cane è un simbolo per gli uomini politici, il modo con cui dimostrano empatia e responsabilità. Il presidente Joe Biden ha assunto l'incarico con i suoi due pastori tedeschi Champ e Major, e proprio Major è il primo cane adottato ad alloggiare alla Casa Bianca. Entrambi sono comparsi spesso durante la campagna elettorale di Biden (è circolato anche un video molto seguito in cui si diceva che Trump è stato il primo presidente, da oltre un secolo, a non avere un cane. Un monito a “scegliere i propri umani con più saggezza”).