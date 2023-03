Migliori atenei per materia: Sapienza prima per studi classici, l’Italia migliora

Ascolta la versione audio dell'articolo

Almeno negli studi classici non ci batte nessuno. La conferma arriva dal QS World University Rankings by Subject 2023, la classifica dei migliori atenei per disciplina accademica elaborata dagli analisi di QS Quacquarelli Symonds, da cui emerge che la Sapienza di Roma mantiene il suo primato mondiale nell’antichità e dintorni. In un contesto generale che vede il nostro vituperato sistema accademico migliorare il suo posizionamento generale e aggiudicarsi sette piazzamenti nelle Top 10: la seconda migliore performance dell’Ue dopo l’Olanda che ne conquista 16. Degni di nota il settimo posto del Politecnico di Milano per Ingegneria e l’ottavo per Arte e design.

Lo scenario macro

La tredicesima edizione del QS World University Rankings by Subject compara le prestazioni di 15.200 programmi universitari individuali frequentati da studenti di oltre 15.700 università in 93 Paesi. In questa serie di classifiche, QS include 56 Università italiane che ottengono 530 piazzamenti (+39 rispetto alla scorsa edizione) nelle 54 discipline accademiche che compongono questa classifica - incluse tre nuove rispetto alla scorsa edizione: Scienza dei Dati, Marketing e Storia dell'Arte -, e 96 piazzamenti (+2 rispetto alla scorsa edizione) nelle classifiche delle cinque macro aree di di studio scandagliate (arti e scienze umane, ingegneria e tecnologia, scienze della vita, scienze naturali, e scienze sociali).

Il miglioramento italiano

L'Italia è la settima nazione al mondo per numero di posti in classifica e nel 2023 la performance complessiva migliora del 6,8 per cento. In 139 casi si registra un avanzamento in classifica rispetto al 2022, in 103 un peggioramento e in 249 il posizionamento resta lo stesso di un anno fa.

Più nel dettaglio, il nostro Paese è secondo nell’Ue per numero di posti in classifica tra i primi dieci al mondo, dopo i Paesi Bassi. Ed è seconda anche per il numero di piazzamenti tra i top 100 e top 200 al mondo: solo la Germania ne ottiene di più.

Fuori dall’Unione europea ma comunque in Europa va citata anche la Svizzera, terza al mondo per numero di posti in classifica tra i primi dieci: solo il Regno Unito e gli Stati Uniti la sorpassano.



Sapienza prima al mondo per studi classici

L’Italia è seconda per numero di piazzamenti in classifica, dopo la Germania. Il nostro Paese vanta un primato mondiale grazie alla Sapienza di Roma che si riconferma la migliore al mondo in Studi Classici e Storia Antica; nella stessa categoria va segnalato il quarto posto della Scuola Normale di Pisa che sale dal sesto al quarto posto.

Le altre italiane nelle top 10

Meritevoli di essere menzionati sono, da un lato, il settimo (per Ingegneria - meccanica, aeronautica e manifatturiera), l’ottavo (Arte e design) e il decimo (Architettura / Ambiente costruito) posto conquistati dal Politecnico di Milano. E, dall’altro, due piazzamenti dell’altra milanese Bocconi: settima in Studi di business e management e ottava in Marketing.