Migranti: 2 naufragi in area Sar Malta, recuperati 7 morti. Record di sbarchi a Lampedusa

Due barchini, con a bordo subsahariani, sono naufragati in area Sar Maltese. Almeno 7 i cadaveri già recuperati dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle italiane che sono intervenute. La Capitaneria è riuscita a trarre in salvo una decina di persone che sono a bordo dell’unità di soccorso. Altri, ma non è chiaro quanti, sono stati recuperati da un peschereccio tunisino che era in zona e che, adesso, viene scortato dalla Guardia di finanza verso il porto di Lampedusa. A bordo del peschereccio ci sono anche 3 cadaveri.

Il soccorso di Emergency

Questa mattina all’alba, invece, la nave Life Support di Emergency ha soccorso 78 migranti anche questi in acque internazionali della zona Sar maltese che navigavano su un gommone di circa 12 metri. Al momento del soccorso il gommone stava già imbarcando acqua. Tra i superstiti, 3 donne, di cui una incinta di due mesi, 2 bambine accompagnate di 8 e 6 anni, 28 minori non accompagnati, tra cui un bambino di 9 anni.

Le persone soccorse provengono da Burkina Faso, Ciad, Costa d’Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea Conakry, Liberia, Niger, Nigeria, Mali, Sud Sudan, Sudan, Somalia. Si tratta per la maggior parte di Paesi dilaniati da guerre civili e da insicurezza alimentare.

Sindaco Lampedusa, oltre 1.000 in 24 ore su isola

«Poco più di mille in 24 ore - dice Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa, preoccupato per il crescente numero di sbarchi sull’isola - i naufraghi giunti sull’Isola e visto il bel tempo il numero potrebbe aumentare da un momento all’altro. La situazione è critica. Non si può sperare nel cattivo tempo per dare tregua alla macchina dei soccorsi e dell’accoglienza, siamo tutti esausti». All’interno dell’hotspot vi sono oltre mille ospiti.

Hot spot pieni

La struttura si era svuotata, in seguito ai recenti trasferimenti, però si è nuovamente riempita. Ieri sera vi è stato un trasferimento di 400 persone, con una nave di linea, e oggi sono in programma altri trasferimenti per alleggerire la struttura che dovrebbe ospitare fino ad un massimo di poco meno di 400 persone.