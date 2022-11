Migranti, Piantedosi: in porto solo i vulnerabili. Due navi Ong in acque italiane

I punti chiave Dal no di Piantedosi all’ok all’ingresso

«Le persone che hanno i requisiti possono sbarcare, ci facciamo carico di ciò che presenta problemi di ordine assistenziale e umanitario senza derogare al fatto che gli obblighi di presa in carico competono allo Stato di bandiera». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Milano, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, parlando delle quattro navi di ong con migranti a bordo che sono al largo delle coste siciliane. «Gli altri devono tornare fuori dalle acque territoriali e se ne deve fare carico lo Stato di bandiera - ha aggiunto -. Noi saremo fermi su questo principio senza venire meno agli obblighi umanitari su cui non faremo mai marcia indietro».

«Gli organismi di competenza - ha aggiunto il ministro - accerteranno chi versa in condizioni di vulnerabilità e di questi ci faremo carico a prescindere dalle regole internazionali che noi riteniamo essere chiare. Dopo di che la nave dovrebbe lasciare con tutto il resto del carico le acque nazionali».



Davanti la costa della Sicilia orientale stazionano quattro navi di Ong, in attesa di un porto sicuro per fare sbarcare i migranti soccorsi nel mar Mediterraneo. Si tratta delle tedesche Humanity 1 (con 179 persone a bordo) e Rise Above (90 persone) e delle norvegesi Ocean Viking (234 persone) e Geo Barents (572). Secondo i segnali dei trasponder emessi dalle navi, attualmente la Geo Barents e la Humanity 1 sono a circa 12 miglia dalla costa catanese, la prima un poco più a sud e l’altra a nord rispetto alla città.

Nella notte fra il 4 e il 5 novembre si sarebbero avvicinate di più alla costa per proteggersi da un violento temporale che si è abbattuto sulla Sicilia orientale, ma poi hanno fatto ritorno nella posizione di «attesa». La Ocean Viking è invece sempre davanti la costa catanese, all’altezza di Acireale, e non sembra essere uscita dalle acque internazionali. La Rise Above si trova infine davanti alla costa Ionica del Messinese, più a nord di Taormina, a breve distanza dalle coste della Sicilia e della Calabria.

Dal no di Piantedosi all’ok all’ingresso

Il ministro dell’Interno Piantedosi si era opposto all’ingresso nelle acque territoriali delle imbarcazioni, in accordo alla linea dura già sposata dall’esecutivo Meloni contro le Ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. Il niet è stato poi rivisto, concedendo l’ingresso a Humanity 1 e Geo Barents. La Humanity 1 di Sos Humanity ha varcato il confine «dopo aver ottenuto il permesso dalle autorità del porto di Catania», ma «non andrà» nella città siciliana e «non ha mai avuto intenzione di farlo». Anche la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (Msf), naviga in acque territoriali italiane «dopo aver chiesto e ricevuto il permesso dalle autorità.