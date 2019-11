Migranti, 44 su un gommone soccorsi al largo di Leuca. Partenze a raffica dalla Libia Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni nell'arco di 48 ore almeno nove imbarcazioni con più di 600 persone son partite dal Paese e una decima è arrivata a Lampedusa con 74 a bordo

Oltre 40 migranti sono stati abbandonati su un gommone al largo di Santa Maria di Leuca. Sono 27 uomini, 6 donne e 11 minori accompagnati appartenenti a 5 nuclei familiari di nazionalità curdo-irachena, curdoiraniana, turca e uzbeka. Sono stati intercettati dalla Capitaneria di Porto che, coadiuvata dalla Guardia di finanza e dai Carabinieri, ha provveduto a farli sbarcare in sicurezza a Santa Maria di Leuca.

Le famiglie in fuga sono state accolte, riscaldate, assistite e rifocillate dal personale militare, raggiunto dagli amministratori del Comune di Castrignano del Capo, che ha fornito ulteriore supporto, oltre a biscotti e

frutta.

Tanti arrivi dalla Libia, pesa il conflitto

Intanto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) esprime preoccupazione a seguito degli ultimi sviluppi registrati in Libia. «Nell'arco di 48 ore almeno nove imbarcazioni con a bordo più di 600 migranti son partite dal Paese e una decima barca è arrivata a Lampedusa con 74 persone a bordo». Il visibile incremento delle partenze dalla Libia «arriva in un momento in cui Tripoli e le aree circostanti sono colpite da una pesante serie di bombardamenti, probabilmente i più duri dall'inizio del conflitto in aprile», è detto in una nota.

Oim: cambiare approccio

L'Oim esprime «forte preoccupazione per la sicurezza dei migranti che, con il deteriorarsi delle condizioni, sono sempre più esposti agli scontri, al traffico di esseri umani e ad abusi» ha affermato Federico Soda, capo missione Oim in Libia. «La Libia non è un porto sicuro; è necessario attivare un meccanismo di sbarco sicuro e strutturato per i migranti che

fuggono dalla violenza e dagli abusi». Rinnovato l'appello all'Unione europea e all'Unione africana affinché per « un cambiamento immediato nell'approccio alla situazione in Libia. È necessario che siano intraprese azioni rapide per smantellare il sistema di detenzione e trovare soluzioni alternative per proteggere le vite dei migranti».

Gli ultimi salvataggi

Tra martedì 29 ottobre e giovedì 21 novembre, gli operatori delle navi delle ong Ocean Viking e Open Arms hanno riferito di aver salvato 287 migranti. Allo stesso tempo l'Oim Libia conferma che la Guardia Costiera libica ha riportato a terra altre 289 persone, tra cui 14 bambini e 33 donne. I migranti sono stati trasferiti in un centro di detenzione. Il personale Oim, presente al punto di sbarco per fornire una prima assistenza di emergenza, ha riferito che i migranti erano estremamente «vulnerabili e spaventati».