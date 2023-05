Migranti, intesa Ue-Tunisia. Nella notte 6 sbarchi con 299 persone, affonda barchino a Lampedusa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Commissione Ue e Tunisia hanno raggiunto un’intesa per un partenariato contro l’immigrazione irregolare. Gli esperti di entrambe le parti, fa sapere l’esecutivo comunitario, definiranno meglio i «dettagli» di un’intesa che dovrebbe arginare il traffico lungo la rotta mediterraneo, controllando i flussi esplosi con la crisi economica e politica che attanaglia Tunisi.

Solo nella notte fra 29 e 30 aprile sono state tratte in salvo 299 persone mentre erano a bordo di 6 diverse imbarcazioni. I primi 5 natanti sono partiti da Sfax in Tunisia, mentre l’ultimo da Sabratah in Libia. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove all’alba c’erano 2.242 ospiti a fronte dei poco meno 400 posti disponibili.

In particolare, un barchino di 7 metri è affondato a Lampedusa. Quarantasei i migranti, compresi sette minorenni e 13 donne, sono stati salvati da militari della motovedetta Cp319 della Guardia costiera. Vi sarebbero però anche tre dispersi, tra cui la mamma di un neonato. Sono in corso ricerche in mare aperto. I naufraghi, originari di Guinea, Costa d’Avorio, Camerun e Gambia, sono stati sbarcati poco prima di mezzanotte e mezza a molo Favarolo di Lampedusa.

Le cause del naufragio

Il barchino si è ribaltato perché i migranti che vi erano a bordo si sono all’improvviso spostati tutti verso la motovedetta Cp319 della Guardia costiera che li stava soccorrendo. Movimenti azzardati che hanno fatto perdere la stabilità al barchino, uno dei tanti in metallo mal saldato che faticano a stare galla e che il procuratore di Agrigento Salvatore Vella ha già definito “bare galleggianti”, che è subito colato a picco. Questa al momento, la ricostruzione del naufragio verificatosi ieri sera in acque Sar. Per i militari della Guardia costiera avrebbe dovuto essere un ordinario salvataggio. Agganciata l’imbarcazione, cercando di tranquillizzare tutti i migranti, sono stati subito trasbordati i bambini - e fra questi il piccolo Ismaele - . Poi si doveva procedere con tutti gli altri, ma in 39 sono caduti in acqua. Trentasei sono stati subito ripescati e tre, fra cui la mamma del piccolo Ismaele, sono scomparsi, annegando, fra le onde del canale di Sicilia. Su molo Favarolo, a mezzanotte e mezza, sono stati sbarcati 46 dei 49 che erano partiti da Sfax.