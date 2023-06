Migranti, Alarm Phone: 50 persone alla deriva nel Mediterraneo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un barcone con 50 migranti partito dalla Libia è alla deriva nel Mediterraneo centrale in acque internazionali, avverte Alarm Phone su Twitter, poco dopo avere segnalato un altro naufragio davanti a Sfax, in Tunisia. Secondo i sopravvissuti, arrivati in nottata a Lampedusa su un altro barchino di migranti, tra 35 e 40 compagni di viaggio sono rimasti in balia delle onde. I quattro giunti a Lampedusa hanno fatto naufragio martedì scorso, dopo sei ore di navigazione, mentre si dirigevano verso le coste siciliane. Dopo alcune ore in acqua, sono stati presi a bordo dal barchino che ha navigato per almeno 36 ore prima di giungere nell’area Sar, dove nella serata di ieri è stato intercettato dai mezzi della Guardia costiera e scortato fino a Lampedusa, dove oggi sono arrivati 268 migranti su sette barche.