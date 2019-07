Migranti, arrivi raddoppiati da rotta balcanica: pattugliamenti misti al via

L’allarme rilanciato da Salvini

L’avvio in Friuli Venezia Giulia di pattugliamenti misti di Forze dell’ordine italiane e slovene, era stato annunciato nei giorni scorsi dallo stesso ministro Salvini, che non aveva escluso misure più drastiche . «Se il flusso di migranti non dovesse arrestarsi - aveva ammonito - a mali estremi estremi rimedi: non escludiamo la costruzione di barriere fisiche alla frontiera come fatto da altri Paesi europei».

La bagarre politica sul muro al confine est

Una ipotesi, quella di un muro al confine est con la Slovenia evocata ieri dal governatore del Friuli Venezia-Giulia, Massimiliano Fedriga (Lega), intervistato dal Fatto Quotidiano. («Sarà un muro o altro», ma «dobbiamo respingere un fenomeno che attenta alla tranquillità dei nostri concittadini, alla nostra sicurezza»). E anche se poi Fedriga è tornato sui suoi passi definendo il muro «una licenza poetica», la bagarre politica si è scatenata ugualmente. Fuoco amico dagli alleati M5S. «Non è costruendo muri che si gestisce il fenomeno migratorio. Non è così che un grande Paese come l'Italia può pensare di far fronte a un fenomeno epocale. Tutti i muri, infatti, sono destinati a essere superati o abbattuti. Lo dice la nostra storia» ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico. Simile la posizione di Emilio Carelli, considerato da sempre vicino ai vertici M5S. «Spero che l'idea del governatore - ha chiosato - non venga raccolta da nessuna forza politica», perché «non é alzando i muri che si governano i problemi delle migrazioni».

Ma l’ipotesi del muro è bocciata, in un'intervista a La Repubblica, anche da Rudi Ziberna, sindaco forzista di Gorizia. «Sono contrario al muro - ha dichiarato - per noi sarebbe una iattura. Chi ha visto la cortina di ferro che ha tagliato in due la città sa bene che non è la soluzione giusta per sigillare la rotta balcanica, dalla quale tra l' altro i flussi migratori sono scarsi». E ancora: «Qui da noi l’ultimo pezzo di muro è caduto nel 2004, tirarlo su di nuovo significherebbe resuscitare un passato che non è solo doloroso, è controproducente»