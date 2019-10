Migranti, barchino con 50 persone naufraga a Lampedusa: 22 superstiti

Migranti: 6mila rimpatri l'anno, accordi con 4 Paesi

1' di lettura

Un naufragio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a poche miglia dalle coste di Lampedusa. Sul posto stanno operando le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, che hanno recuperato fino ad ora i cadaveri di due donne e 22 superstiti - tra i quali donne e bambini -, che sono stati già trasferiti in porto. A bordo del barchino c’era una cinquantina di migranti, in maggioranza tunisini e subsahariani. Tra i dispersi ci sarebbero anche 8 bambini.

Quando sono arrivate le motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza per procedere al trasbordo, i migranti si sarebbero spostati tutti da un lato e, complice il mare mosso, avrebbero fatto ribaltare l’imbarcazione.

Il naufragio è avvenuto a pochi giorni dalla manifestazione che si è svolta sull’isola giovedì scorso per ricordare le 366 vittime della strage del 3 ottobre del 2013, avvenuta anche in quel caso a un miglio dalla costa. Una delle tragedie del mare più gravi del Mediterraneo.

Una folla di cittadini, rappresentanti di associazioni e istituzioni, ma soprattutto circa 500 studenti provenienti da scuole ed istituti italiani ed europei aveva dato vita a un corteo che dopo avere attraversato le strade del paese si era concluso davanti alla Porta d’Europa. Subito dopo una cerimonia di commemorazione si era svolta in mare, sul luogo del disastro, alla presenza di alcuni superstiti del naufragio. Manifestazioni

analoghe si erano svolte in altre 29 città europee, nell’ambito del progetto “Snapshots from the Borders” del quale il Comune di Lampedusa è capofila.