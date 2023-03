Migranti, barcone alla deriva al largo della Libia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un nuovo tweet di Alarm Phone annuncia che le persone in difficoltà sul barcone proveniente dalla Libia hanno chiamato di nuovo questa mattina la ong. «Più di 24 ore dopo il nostro avviso iniziale alle autorità, sono esausti e ancora in mare, a combattere il vento e le condizioni meteorologiche avverse. Esortiamo le autorità a coordinare un salvataggio il prima possibile e portare le persone in salvo in Italia!», scrive la ong creata da una rete di attivisti per allertare i soccorsi in mare, a proposito dell’imbarcazione alla deriva da ieri tra le onde nel Mediterraneo centrale.

Altro allarme per altri 50 su un barcone che arriva dalla Libia

Anche Sea Watch lancia l’allarme. «ll tempo sta per scadere per salvare circa 50 persone a bordo di questa barca che va alla deriva tra le onde alte. Un mercantile nelle vicinanze non è attrezzato per i soccorsi ed è stato ordinato dalle autorità italiane di attendere la Guardia costiera libica, ma non vengono”. Così Sea Watch International a proposito del barcone alla deriva con 47 migranti a bordo nel Mediterraneo centrale proveniente dalla Libia.

Il soccorso in mare

In un successivo post Sea Watch scrive: «Dopo aver chiamato il centro di soccorso libico, hanno confermato che non avrebbero inviato una nave. Quando raggiungiamo di nuovo il centro nazionale di coordinamento di soccorso (Mrcc) italiano con la domanda su chi assumerà il coordinamento e la responsabilità delle persone, l’ufficiale responsabile riattacca. Le persone devono essere salvate ora prima che altre persone muoiano cercando di mettersi in salvo. L’Italia ei Paesi Ue devono assumersi la responsabilità del soccorso in mare e proteggere la vita delle persone in movimento. Ora, immediatamente, in questo caso. In generale, in ogni caso».

A Steccato di Cutro le vittime sono salite a 79

Intanto sono stati rinvenuti altri due corpi tra la spiaggia di Steccato di Cutro (Crotone) e le acque di Praialonga. Si tratta di un adulto e un bambino. Il primo cadavere è stato trovato sulla spiaggia di Steccato di Cutro e il secondo, quello del bambino, a poca distanza nel mare di Praialonga. È in corso il recupero delle due salme che verranno trasferite in mattinata al Palamilone di Crotone, dove è stata allestita la camera ardente. Avvistato anche un altro corpo senza vita in mare. I mezzi di soccorso stanno andando a recuperarlo. Sale così a 79 il numero di vittime del naufragio dello scorso 26 febbraio. Di questi 33 sono i bambini vittime della tragedia del 26 febbraio (24 tra 0 e 12 anni).

I dubbi sulla protezione speciale

Intanto sale la tensione nella maggioranza sulla norma del decreto flussi che cancella la protezione umanitaria speciale per i migranti: dopo i dubbi del Quirinale, Fratelli d’Italia e Forza Italia sono tuttavia pronti a cambiare il testo durante l’esame parlamentare, ma la Lega si oppone