Migranti, un barcone spezzato dalle onde: 43 morti nel Crotonese

Erano su un’imbarcazione che è stata spezzata in due dalle onde, in una situazione di mare molto mosso, all’alba di oggi a “Steccato” di Cutro, nel Crotonese: il bilancio ancora provvisorio è di 43 migranti morti, tra cui molte donne e bambini.

I migranti ammassati sul vecchio peschereccio, secondo le testimonianze di chi era a bordo, sarebbero stati 250: i superstiti nel naufragio sono 80, ventuno di loro sono stati portati nel pronto soccorso dell’ospedale di Crotone. Gli altri sono saranno trasferiti al Cara di Isola Capo Rizzuto, a pochi chilometri dal luogo della tragedia.

Occhiuto: dov’è l’Europa?

«Cosa ha fatto l’Unione europea in tutti questi anni? Dov’è l’Europa che dovrebbe garantire sicurezza e legalità? Che fine hanno fatto le operazioni di dialogo con i Paesi d’origine dei migranti?». Sono le domande che pone il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in relazione alla tragedia dello sbarco di migranti a Cutro. «Tutte domande che, purtroppo ad oggi non hanno alcuna risposta. E chi sta nei territori, a stretto contatto con la realtà di tutti i giorni, è costretto a gestire le emergenze e a piangere i morti».