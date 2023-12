Migranti, il bilancio italiano: 4 decreti, due Ddl e sbarchi cresciuti del 55%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il bilancio con cui l’Italia ha celebrato la Giornata internazionale per i diritti dei migranti, il 18 dicembre, è presto fatto: in un anno quattro decreti legge convertiti dal Parlamento, un maxi disegno di legge sulla sicurezza che contiene altre misure sull’immigrazione e il Ddl di ratifica dell’intesa Italia-Albania su cui ieri è arrivata la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con l’autorizzazione alla presentazione alle Camere. Oltre al decreto interministeriale che ha introdotto la cauzione di 4.938 euro per i migranti provenienti dai Paesi “sicuri” che non vogliano essere trattenuti nei nuovi centri per le procedure accelerate alla frontiera, come quello aperto tra Ragusa e Pozzallo.

La raffica di decreti legge: dalle Ong a Cutro

Il primo decreto ha inaugurato l’anno e lasciato intendere con chiarezza l’orientamento: è il numero 1 del 2023, con cui sono state varate le controverse regole sui salvataggi in mare da parte delle Ong, con la stretta sull’operato delle navi, l’obbligo di chiedere l’assegnazione del porto di sbarco, il divieto di soccorsi multipli e sanzioni che possono arrivare fino alla confisca dell’imbarcazione. Dopo la tragedia al largo di Cutro, con 94 morti accertati, il Governo Meloni nel Consiglio dei ministri riunito proprio nella cittadina calabrese ha varato l’omonimo Dl, il 20/2023. Un provvedimento bifronte, che da un lato ha inasprito le pene contro i trafficanti di esseri umani, introducendo il reato di morte o lesioni procurate da chi organizza il traffico illegale di migranti e rafforzando il sistema dei centri di permanenza per i rimpatri, e dall’altro lato ha ampliato i flussi di ingresso dei lavoratori stranieri regolari, prevedendone 452mila nel triennio 2023-2025 (più degli anni precedenti, ma sempre molti meno rispetto al fabbisogno delle imprese) di cui 136mila quest’anno.

Le norme su minori e sicurezza

La produzione normativa è continuata con il cosiddetto decreto “Cutro 2”, il 124/2023, che ha modificato la disciplina dell’accoglienza dei minori non accompagnati estendendo da 30 a 45 giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture di prima accoglienza e prevedendo che gli over 16 possano essere ospitati nei centri per gli adulti. Ma è stato il decreto legge 133/2023, in 13 articoli, a coronare la strategia del pugno di ferro: espulsioni più facili «per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato», giro di vite contro i falsi minorenni con l'espulsione di chi mente sull'età, impiego della Guardia costiera negli hotspot, 400 militari in più a presidio delle principali stazioni ferroviarie italiane.

Lo stato di emergenza, i Ddl e il patto con l’Albania

In mezzo, la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, arrivato l’11 aprile e prorogato di altri sei mesi il 5 ottobre, con la nomina a commissario straordinario del prefetto Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Viminale. E poi due disegni di legge: il primo, quello ad ampio spettro sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri del 16 novembre, che interviene anche sull’immigrazione introducendo ad esempio il reato di rivolta nei Cpr punito con la reclusione fino a sei anni, e l’ultimo, di ratifica del protocollo d’intesa Italia-Albania appena firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’autorizzazione alla presentazione alle Camere, pronto dunque a cominciare l’iter a Montecitorio. E a suggellare la realizzazione dei due centri sul territorio albanese dove potranno essere portati i migranti salvati in acque italiane.

I numeri degli sbarchi

L’iperproduzione normativa non si è riflessa finora nei numeri complessivi degli sbarchi: i dati del Viminale certificano 153.621 migranti sbarcati sulle nostre coste da inizio anno (+55,32% rispetto ai 98.906 del 2022 e +140,5% rispetto ai 63.872 del 2021). Ma, complice il clima più freddo, il rallentamento rispetto all’escalation estiva, con il picco di 25.673 arrivi raggiunto nel mese di agosto, è stato importante: a ottobre i migranti arrivati via mare sono stati 10.277, meno dei 13.492 dello stesso mese del 2022. E sono scesi a 1.206 a dicembre (fino al 18), contro i ben 10.788 dell’anno scorso. È sempre la Tunisia di Kais Saied, che continua a rifiutare il prestito da 1,9 miliardi di dollari del Fmi, il primo Paese di partenza dei migranti: 96.156 da gennaio. L’accordo siglato la scorsa estate, secondo il Governo, ha impedito altre 60mila partenze.