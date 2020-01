Migranti, boom di ricorsi contro il «no» all’asilo. E i tempi si allungano

La riforma ha anche previsto che i ricorsi fossero decisi da un collegio di tre giudici (mentre in precedenza si applicava il rito monocratico) entro quattro mesi (prima erano sei). Ma «il passaggio alla decisione collegiale ha determinato un allungamento dei tempi, anche perché nei collegi non possono entrare i giudici onorari, dice il presidente del Tribunale di Bologna, Francesco Caruso». «La possibilità di utilizzare le videoregistrazioni non ha portato benefici - continua - perché i giudici ripetono sempre le audizioni. Senza potenti iniezioni di organico rischiamo che nel 2022 questi procedimenti diventino ultratriennali. A Bologna, se permane l’attuale divaricazione fra definizioni e iscrizioni, fra qualche tempo la durata potrebbe arrivare a 1.589 giorni ».

Inoltre, la riforma ha abolito la possibilità di ricorrere in Corte d’appello: le decisioni dei tribunali possono essere impugnate solo in Cassazione. Il risultato è stato però che anche la Suprema corte è stata inondata dai ricorsi: i fascicoli in materia di immigrazione sono passati da 374 nel 2016 a 6.026 nel 2018; e nel primo semestre del 2019 sono già 4.929.

A più di due anni dal debutto, sembra quindi che l’obiettivo di sveltire le procedure non sia stato centrato. Non solo dai tribunali arriva chiara l’indicazione che rispettare il termine di quattro mesi sia «impossibile». Ma in molti casi i tempi di definizione sono addirittura aumentati rispetto a quelli precedenti.

A pesare, in alcune sedi, è anche l’arretrato. Come a Catania, dove «sull’allungamento dei tempi sta influendo molto lo smaltimento dei fascicoli iscritti prima dell’entrata in vigore della riforma», come spiega il presidente di sezione Massimo Escher.

Perché i ricorsi sono aumentati

Nonostante il calo degli arrivi dei migranti degli ultimi due anni (da 119.369 nel 2017 si è scesi a 23.370 nel 2018 e a 11.471 nel 2019), i ricorsi contro i dinieghi delle richieste di asilo sono in aumento. Se proiettiamo i dati del primo semestre (33. 232 nuove iscrizioni) su tutto il 2019 si arriva a 66.464 procedimenti, con un incremento del 38% rispetto al 2018 (48.175). Ma è probabile che la crescita sia ancora maggiore: a Torino, ad esempio, in cinque mesi (da luglio a novembre 2019) sono stati presentati più ricorsi (2.388) di quelli arrivati nel primo semestre dell’anno (1.911).