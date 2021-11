Migranti, in centinaia premono al confine tra Polonia e Bielorussia. Segretario Nato: situazione grave

Ascolta la versione audio dell'articolo

È una grave crisi politica quella scoppiata nelle scorse ore alla frontiera tra la Polonia e la Bielorussia, dove lunedì 8 novembre centinaia di persone si sono ammassate al confine per entrare in forza nell’Unione Europea. Sia la Commissione europea che l’Alleanza Atlantica hanno accusato il regime bielorusso di orchestrare l’arrivo di rifugiati e migranti provenienti dal Medio Oriente. Qui a Bruxelles i Ventisette stanno studiando nuove sanzioni contro Minsk, in discussione tra i ministri degli Esteri forse già lunedì prossimo.

A lanciare l’allarme l’8 novembre in tarda mattinata è stato un portavoce del governo polacco, Stanislaw Zaryn, che su Twitter ha pubblicato immagini provenienti dal confine e che mostravano la presenza di centinaia di persone alla frontiera. Con l’occasione ha accusato le forze bielorusse di indurre i migranti ad attraversare il confine. Successivamente l’esecutivo guidato dal premier conservatore Mateusz Morawiecki ha indetto una riunione d’emergenza per discutere della situazione.

Minsk: Polonia eviti di provocare

Minsk, da parte sua, nella mattinata di martedì ha messo in guarda la Polonia contro ogni «provocazione» al confine tra i due Paesi, dove si ammassano migliaia di migranti nella speranza di entrare in Ue. «Vogliamo anticipatamente mettere in guardia la parte polacca contro l’utilizzo di qualsiasi provocazione» contro la Bielorussia «per giustificare eventuali azioni bellicose illegali» contro i migranti. Lo comunica una nota del ministero degli Esteri di Minsk.

Von der Leyen: «Minsk strumentalizza i migranti»

Da tempo ormai migranti provenienti con voli dall’Iraq, dall’Afghanistan e dalla Turchia stanno tentando di attraversare la frontiera esterna dell’Unione Europea passando dalla Bielorussia. In un comunicato, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avvertito che «la strumentalizzazione dei migranti per scopi politici da parte della Bielorussia è inaccettabile». Da Berlino, il portavoce della cancelliera Angela Merkel, Steffen Seibert, ha aggiunto: «Il regime di Minsk si comporta come un trafficante di migranti, e l’Europa prenderà posizione insieme».

Bruxelles sostiene che il presidente Alexander Lukashenko voglia vendicarsi delle sanzioni che i Ventisette hanno imposto alla Bielorussia sulla scia delle gravi repressioni dello stesso regime contro l’opposizione politica al governo in carica. Minsk smentisce qualsiasi uso improprio dei migranti. Eppure, 10 persone sono morte alla frontiera tra i due Paesi, bloccate tra Bielorussia e Polonia, secondo il quotidiano polacco Gazeta Wyborcza (si veda Il Sole/24 Ore del 25 settembre).