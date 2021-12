Migranti, cento arrivi in Calabria. Strage per 2 naufragi nell’Egeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Natale tragico nell’Egeo: 27 migranti morti in altri due naufragi negli ultimi tre giorni. In salvo 63 persone, mentre la barca affondava presso l’isola di Paros, soccorsi in 90 su un isolotto a nord dell’ isola di Anticitera. Arrivi anche sulle coste italiane: venerdì diversi approdi a Lampedusa nel giro di poche ore, nella notte la SeaWatch3 ha soccorso circa 180 persone da due barche in pericolo, e a Trapani è giunta la Ocean Viking con a bordo 114 persone. Nella mattinata del 25 dicembre una barca a vela proveniente dalla Turchia intercettata all’altezza di Capo Rizzuto dalla GdF. A bordo cento migranti, fra cui 25 bambini.