Migranti, Conte: ora l’Italia non è più sola. Di Maio: stabilizzare la Libia per fermare partenze

È un percorso che si rafforza grazie ad alcune misure di inclusione sociale e di sostegno al lavoro di qualità già adottate e che continueremo a portare avanti e attuare con la massima determinazione». Conte ha ribadito che una delle priorità del governo formato da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico è quella di dare vita a un "Green New Deal" «per riorientare l'intero sistema produttivo verso uno sviluppo sostenibile e incentivare i comportamenti socialmente responsabili dei vari attori economici».

Libia, urgente il «cessate il fuoco»

Il premier è intervenuto anche su due fronti aperti nello scacchiere medio-orientale, Libia e Iran. «Raggiungere un cessate il fuoco credibile (in Libia, ndr) - ha detto - non è che un primo passo urgente e necessario per riavviare un dialogo politico inclusivo tra tutte le parti libiche». Il premier ha fatto appello alla comunità internazionale, perché «è giunto il momento di rilanciare l'impegno verso una Libia pacificata, unita, indipendente e democratica».

Invitando ad agire a sostegno della Missione di Sostegno Onu (Unsmil) e degli sforzi del Rappresentante Speciale del Segretario Generale, Ghassan Salamé, Conte ha invece auspicato una «maggiore e più incisiva presenza delle articolazioni delle Nazioni Unite che operano a favore dei migranti vulnerabili e dei rifugiati». Ai Paesi membri dell'Onu ha chiesto di «rispettare ed attuare l'embargo di armi verso la Libia, prevenendo un'ulteriore escalation del conflitto».

L’Iran rispetti gli obblighi dell’accordo nucleare

Quanto all’Iran, nel suo intervento Conte ha auspicato che Teheran «ritorni al pieno adempimento dei suoi obblighi ai sensi del Joint Comprehensive Plan of Action» (JCPOA), l'accordo sul nucleare iraniano siglato nell'estate del 2015 con i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Cina, Francia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti più la Germania) insieme alla Ue. Parlando davanti ai membri dell'Assemblea Generale dell'Onu nella notte italiana, il presidente del Consiglio ha parlato del JCPOA - da cui l'America di Donald Trump si è ritirata nel maggio del 2018 - come di un «elemento chiave dell'architettura globale di non proliferazione».

Di Maio: stabilizzare la Libia per fermare le partenze

A poche ore dall'Intervento di Conte al Palazzo di vetro di Libia e dell'emergenza migranti ha parlato anche il ministro degli Esteri e leader M5S Luigi Di Maio. Il problema - ha spiegato in una intervista a Sky Tg24 a New York, «non si risolve distribuendoli negli altri Paesi europei ma fermando le partenze e per questo siamo impegnati in vari colloqui sulla stabilità della Libia, per fermare il conflitto e evitare che il Paese diventi ulteriormente una rotta di migranti verso l'Italia». Soddisfatto per l'accordo raggiunto al mini-summit Ue di Malta ma attento a non enfatizzarlo, Di Maio ha sottolineato che l'emergenza si crea «se l'Italia viene lasciata sola». Ora «a differenza di quando venivano fatti sbarcare anche con il ministro Salvini perché si sequestravano le navi e ce li dovevamo tenere tutti», abbiamo «un meccanismo di redistribuzione».