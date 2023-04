Migranti, cosa cambia con la dichiarazione dello stato di emergenza

Le risorse

La delibera stabilisce inoltre uno stanziamento di risorse finanziarie da destinare agli interventi urgenti e da attingere nel Fondo per le emergenze nazionali, che può essere progressivamente incrementato nel corso della durata dello stato di emergenza. Il provvedimento può avere anche un rilievo solo locale o regionale. Quando è di tipo nazionale non supera i dodici mesi ed è prorogabile per altri dodici mesi al massimo: oltre questi tempi va varata una legge attraverso un passaggio parlamentare.

Migranti, braccio di ferro tra maggioranza e opposizioni sul nuovo provvedimento

Intanto è braccio di ferro tra maggioranza e opposizioni in parlamento sul nuovo decreto migranti, il cosiddetto “decreto Cutro”. «L’opposizione ha già preannunciato ostruzionismo - ha sottolineato il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni -. Se decide di farlo, andremo in aula senza il mandato al relatore, non sarebbe la prima volta. Se loro vogliono fare la battaglia ostruzionistica è nei loro diritti e con gli strumenti che il regolamento offre otterranno di andare in aula senza il mandato al relatore. Poi, in aula ci sono i tempi contingentati e lì è più difficile fare ostruzionismo, perché con il nuovo regolamento concluso il tempo della discussione, si vota e basta). Io non vedo l’utilità di questo atteggiamento, però è una scelta dell’opposizione. L’ho fatto anch’io, quindi capisco». Mercoledì 12 aprile sono attesi gli ultimi pareri del governo agli emendamenti al provvedimento già depositati e altri emendamenti proposti dall’esecutivo.

