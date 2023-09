Migranti, Donzelli (Fdi): «Governo come scafisti perchè chiede 5mila euro? Una bugia»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«È una bugia dire che il governo si sta comportando come gli scafisti che chiede 5mila euro per fare la traversata». Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FDI, ospite del caffè della domenica di Maria Latella a Radio 24. «Il governo italiano condanna gli scafisti - ha aggiunto -, chi ha diritto di asilo avrà una risposta veloce, Fratoianni ed altri parlamentari hanno travisato le cose».

«L’economia italiana ha ripreso a camminare»

Per quanto riguarda il bilancio di un anno del governo Meloni, Donzelli ha detto: «Le cose più importanti realizzate dal governo Meloni nel suo primo anno? Le rivelano i dati macroeconomici. Io sono di parte ma il Pil italiano è stimato in crescita ed è migliore della media Ue, l’inflazione si è dimezzata e i dati relativi all’occupazione sono in crescita. Sono numeri - ha aggiunto - che dimostrano che l'economia italiana ha ripreso a camminare».

Loading...

Napolitano? «Figura molto importante»

Infine, un passaggio sull’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, scomparso nelle ultime ore. «Giorgio Napolitano ha caratterizzato anni importanti sia nella prima che nella seconda Repubblica, avevamo idee e radici culturali diverse ma è stato un uomo di cui abbiamo sempre riconosciuto il valore e l’alto ruolo istituzionale», ha affermato Donzelli. «È stata una figura molto importante», ha concluso.