Migranti, dai «Dublinanti» a Rackete: Germania ancora in pressing sull’Italia

L’intervento del presidente Steinmeier

Sulla vicenda la Germania ha preso una posizione chiara, di aperta critica nei confronti della strategia italiana dei flussi migratori. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha criticato l’arresto di Rackete: «Può darsi che ci sia una legislazione italiana su quando una nave può entrare in porto e quando no, e può anche essere che ci siano reati amministrativi o reati penali - ha detto alla Zdf –. L’Italia non è uno Stato qualsiasi, è al centro dell’Ue, è uno Stato fondatore dell’Ue. Ed è per questo che ci aspettiamo che affronti un caso del genere in modo diverso. Coloro che salvano vite umane non possono essere criminali». Al presidente tedesco ha replicato Salvini. A Steinmeier il responsabile del Viminale ha suggerito «di occuparsi di ciò che accade in Germania e, possibilmente, di invitare i suoi concittadini a evitare di infrangere le leggi italiane. A processare e mettere in galera i delinquenti ci pensiamo noi». Il ministro degli esteri di Berlino Heiko Mass ha chiesto in più di un’occasione la liberazione della capitana. La portavoce dell’esecutivo Martina Fietz ha sottolineato che il governo tedesco è «contro la criminalizzare dei soccorritori in mare».

Stop alla partecipazione tedesca alla missione Sophia

Intanto la Bundeswehr, riferisce il quotidiano tedesco Berliner Zeitung, ha richiamato in Germania le dieci unità di personale dell’esercito tedesco di stanza a Roma, presso il comando a guida italiana di Eunavfor Med Sophia, la missione aeronavale avviata nel 2015 dall’Ue nel Mediterraneo per il contrasto al traffico di esseri umani e al contrabbando e per il salvataggio dei migranti.