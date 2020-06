Chi vuole modificare cosa dei decreti Salvini sui migranti

Leggi anche Segretario con direttorio: un vertice per il futuro M5s

Pressing Pd, Leu e Iv per modifiche sostanziali

Se la posizione del M5s è chiara, lo è altrettanto quella di praticamente tutte le altre forze politiche che sostengono il Conte due. Pd, Leu e Italia Viva arrivano a chiedere di riscrivere i provvedimenti Salvini in quanto, è la tesi, hanno avuto solo effetti negativi. Sulle multe alle ong, ad esempio, la richiesta è quella di cancellarle con un colpo di spugna, mentre i Cinque Stelle non sono disposti ad andare oltre una riduzione. Pd, Iv e Leu premono per una revisione dell’abrogazione della protezione umanitaria (a novembre le sezioni unite della Cassazione hanno sancito l’irretroattività di questa soluzione, non applicabile alle domande di permesso per motivi umanitari presentate prima dell’entrata in vigore del Dl 113/18 ). Chiedono di ricostituire il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, lo Sprar. Vedono di buon occhio l’allargamento delle fattispecie che danno diritto ai permessi di soggiorno speciali dopo che il taglio della protezione umanitaria ha ampliato la platea degli irregolari in Italia, rendendone difficile il controllo, anche dal punto di vista sanitario; la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe del Comune dove risiedono; il dimezzamento dei tempi per richiedere la cittadinanza dopo che Salvini li aveva raddoppiati, portandoli a 4 anni.

La trattativa in Europa per superare il regolamento di Dublino

La trattativa sulle regole per la gestione dei flussi migratori si sviluppa in parallelo con quella europea, nell’ambito di quel superamento del regolamento di Dublino sul quale la commissione precedente non è riuscita a raggiungere un’intesa. «Sempre più persone - ha ricordato Lamorgese nel corso di un dibattito organizzato dal Centro Astalli in vista della Giornata mondiale del rifugiato - intraprendono ogni anno una rischiosa peregrinazione per la loro salvezza e i principi cardine dell’Europa dovrebbero essere solidiarietà, equa ripartizione delle responsabilità e tutela della vita dei migranti. Le responsabilità dovrebbero dell’Unione e degli Stati membri e non dei soli Paesi mediterranei. Occorre quindi riformare il Regolamento di Dublino in direzione di una più equa ripartizione degli oneri» superando la norma che li affida invece agli «Stati di primo ingresso». «Per accogliere persone in fuga - ha proseguito Lamorgese - è necessario sviluppare una politica di inclusione nella società ed adesione ai suoi valori fondamentali. L’integrazione è la chiave per accompagnare richiedenti asilo e rifugiati verso la conquista della piena autonomia. Ed una speciale attenzione - ha aggiunto - va riservata ai soggetti vulnerabili come i minori non accompagnati e le donne vittime di tratta».

Boom degli arrivi

Dall’inizio dell’anno gli arrivi via mare sono 5.655, quasi il triplo rispetto a quelli dell’analogo periodo dello scorso anno. Quarantanove subsahariani sono riusciti ad arrivare a Lampedusa, sbarcando in modo autonomo a Cala Croce. I migranti sono in buone condizioni. Sono stati bloccati e concentrati lungo la strada, a pochi passi da alcuni residence turistici. Sono tornate in mare le navi umanitarie. Altro salvataggio nella notte al largo della Libia per la Sea Watch 3, che ora ha a bordo 165 migranti. La Mare Jonio, anch’essa in zona soccorsi, è stata testimone - fa sapere Mediterranea saving humans - di un respingimento operato da «miliziani libici, su motovedette donate dal nostro Paese, di decine di profughi verso le bombe e la tortura da cui tentavano di fuggire». Le ong che lavorano in mare hanno presentato un report che è un duro atto d’accusa all'Europa, documentando tre casi di operazioni di recupero dei migranti in cui le autorità libiche sarebbero state coordinate da assetti Ue. La bella stagione alle porte e un’ulteriore destabilizzazione della Libia potrebbero accentuare il fenomeno.