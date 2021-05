Migranti, ecco il modello che rivela le strategie dei trafficanti

3' di lettura

Uno strumento di analisi e di lavoro utile per chi indaga sulla criminalità organizzata e in questa fase misurato sul traffico internazionale di migranti. Talmente utile da essere già sul tavolo dei magistrati europei che, in qualche caso, hanno già cominciato a utilizzarlo. Uno strumento messo a punto da due economisti palermitani (Carlo Amenta e Paolo Di Betta) con la collaborazione di un magistrato palermitano particolarmente impegnato sul fronte delle inchieste sul traffico di migranti come Calogero Ferrara detto Gery.

Il metodo, le analisi e i dati sono stati raccolti in un paper che sarà presentato il 10 e 11 giugno nell’ambito del Congresso annuale della Società italiana di management che potrebbe tenersi a a Palermo, pandemia permettendo.

Uno strumento per indagare

Fulcro di questo strumento, messo a punto dal gruppo di lavoro siciliano, è il Business model canvas che inquadra l'attività delle organizzazioni criminali e può essere utilizzato per le inchieste anche per la cooperazione tra forze di polizia e magistrati europei. «Quando gli investigatori hanno a che fare con diverse organizzazioni criminali - dice Ferrara - questo strumento potrebbe essere utilizzato per le investigazioni per evidenziare modelli comuni di modus operandi dei criminali e come strumento di cooperazione investigativa e giudiziaria per condividere informazioni tra diverse forze di polizia, basate su paesi diversi e che si occupano dello stesso tipo di reato ma condotte con diversi modelli di business».

Il modello per individuare le linee di azione dei trafficanti

Il modello consente di individuare le linee di azione delle organizzazioni criminali dimostrando di fatto un vero e proprio salto di qualità: da semplici criminali a manager del crimine capaci di studiare e programmare la strategia di crescita del business secondo le logiche più moderne.

«Il principale incentivo individuale nelle attività criminali - spiegano i ricercatori - è il profitto e seguirne le tracce può aumentare le possibilità di successo nella lotta alla criminalità organizzata. È stata questa una delle grandi intuizioni di giovanni falcone che adottò una innovativa strategia investigativa riassunta dal motto: Follow the money. Le organizzazioni criminali sanno adattarsi a un ambiente economico e sociale in continua evoluzione e nonostante i successi ottenuti dalla polizia e dai magistrati, prosperano ancora in molte parti del mondo. Le teorie e i modelli di management possono contribuire al successo delle attività investigative e possono essere utilizzati come strumenti di lavoro utili».