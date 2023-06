Migranti economici, sì alla protezione umanitaria quando la povertà lede la dignità

Ad avviso dei giudici di legittimità la Corte di merito ha ben operato. Sul riconoscimento o sul diniego della protezione umanitaria pesa, infatti, precisa il collegio «il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” quale limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all’esistenza dignitosa».

La difficoltà di provvedere ai bisogni fondamentali

La Cassazione invita dunque a valorizzare non solo l’esistenza di un conflitto armato, «ma qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima».

Con la conseguenza «della possibile rilevanza anche di una condizione di povertà estrema (nella quale non si disponga, o si disponga con grande difficoltà o intermittenza, delle primarie risorse per il sostentamento umano come l’acqua, il cibo, il vestiario e l’abitazione) del paese di provenienza».

Situazioni da considerare «unitamente a quella di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali».

Per queste ragioni conclude la Corte si deve «ritenere configurabile, anche in ipotesi di assoluta ed inemendabile povertà per alcuni strati della popolazione e di conseguente impossibilità di poter provvedere almeno al proprio sostentamento, la violazione dei diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale, con relativo onere del giudice di merito di un tale accertamento, in adempimento del proprio obbligo di cooperazione istruttoria».