Migranti, la nave Eleonore forza il blocco e fa rotta su Pozzallo «Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l'Italia», attacca il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ancora senza porto di sbarco anche le navi Mar Jonio (della Ong Mediterranea, con 31 naufraghi) e Alan Kurdi (della Ong tedesca Sea Eye), bloccate da giorni davanti alle acque di Lampedusa

Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del comandante la nave Eleonore, della Ong Mission Lifeline, con oltre 100 migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni scorsi sia dall'Italia che da Malta, ha forzato il blocco entrando in acque italiane e dirigendosi verso il porto di Pozzallo. La Guardia di finanza ha disposto intanto il sequestro amministrativo cautelare della neve, da cui potranno sbarcare i migranti. «Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l'Italia», attacca il ministro dell'Interno Matteo Salvini .

Nel porto siciliano è intanto arrivata il pattugliatore d'altura Cassiopea della Marina Militare italiana con 29 persone a bordo (tra cui 19 minorenni) raccolte da un motoscafo cabinato intercettato a sud di Lampedusa.

La Eleonore era ferma da una settimana al limite delle acque maltesi, in attesa dell'indicazione di un "porto sicuro" che non è mai arrivata. «La situazione pericolosa per la vita delle persone a bordo mi costringe a dirigere verso il porto più vicino», ha spiegato il capitano della Eleonore, Claus Peter Reisch. A causa del sovraffollamento della nave diversi dei migranti soccorsi non possono ripararsi sotto i teloni rimanendo così esposti in queste ore al forte temporale. Ancora senza porto di sbarco anche le navi Mar Jonio (della Ong Mediterranea, con 31 naufraghi) e Alan Kurdi (della Ong tedesca Sea Eye), bloccate da giorni davanti alle acque di Lampedusa. La Alan Kurdi, con 13 migranti a bordo, è ora in avvicinamento verso Malta.

Oggi circa cento tunisini sono invece sbarcati autonomamente a Cala Spugne, a Lampedusa. I migranti sono stati bloccati dalle forze dell'ordine e accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola.Dalle coste africane si continua dunque a partire, come dimostrano gli "sbarchi fantasma" registrati anche il 31 agosto in Sardegna (46 algerini) e a Linosa (4 tunisini).