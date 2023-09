Faccia a faccia Macron-Meloni a Palazzo Chigi. La Lega attacca la Germania: «Ottant’anni fa usava esercito, oggi i migranti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un faccia a faccia senza delegazioni, concentrato sul tema dei migranti. Secondo quanto si apprende si è svolto così l’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, arrivati a piedi a Palazzo Chigi dopo avere assistito a Montecitorio alle esequie di Stato, con rito laico, del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. L’incontro è durato un’ora e venti minuti e al termine Palazzo Chigi parla di «lungo e cordiale incontro».

I prossimi vertici di Malta e Granada

I due leader hanno discusso delle principali tematiche internazionali, con particolare attenzione alla gestione del fenomeno migratorio e alle priorità economiche europee in vista del Vertice “Med 9” di venerdì a Malta e del Consiglio Europeo informale di settimana prossima a Granada.

Le tensioni Italia-Germania

L’incontro si è svolto dopo le tensioni tra Italia e Germania. La premier Meloni ha scritto una lettera al cancelliere tedesco Scholz in cui si dice stupita degli aiuti della Germania alle Ong. Nella lettera, che nella sostanza denuncia la mancanza di “coordinamento” con Roma per una mossa che rischia di provocare più danni che benefici, “moltiplicando” le partenze dei migranti, la premier sostiene che, se si vuole dare un “sostegno concreto” ai Paesi di primo approdo, bisogna “concentrarsi su soluzioni strutturali.

Lega: 80 anni fa Germania usava esercito, oggi i migranti

Intanto la Lega interviene a gamba tesa sul tema migranti, attaccando pesantemente la Germania.“Stanno cercando di destabilizzare il governo attraverso il finanziamento delle ong per riempirci di clandestini e far scendere il consenso del centrodestra in Italia” dice il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, ad Affaritaliani.it. “Ottant’anni fa il governo tedesco decise di invadere gli stati con l’esercito ma gli andò male, ora finanziano l’invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non piacciono ai social-democratici”. È “evidente che” il governo tedesco “non vuole che in Italia governi il Centrodestra”, fanno “di tutto per mettere in difficoltà il governo italiano nella speranza di farlo cadere”. Oggi Meloni sta vedendo Macron? “Bene, ma serve collaborazione con l’Italia, spero che il colloquio con il premier sia positivo anche per questo tema così importante, anche perché non ci aiuterebbe avere contro i due principali paesi europei” dice Crippa, vicesegretario della Lega con riferimento al dialogo tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni a margine dei funerali di Giorgio Napolitano alla Camera.

Salvini: totale sintonia con Meloni su Italia-Francia

“Totale fiducia e totale sintonia in Giorgia Meloni e nell’intero governo” ha poi affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sull’incontro Meloni-Macron e sulla fiducia nel presidente del Consiglio, aggiungendo che “domani in Consiglio dei Ministri” Meloni riferirà dell’incontro.