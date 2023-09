Migranti: Francia e Germania chiudono le porte all’Italia. Neonato affoga a Lampedusa

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A Lampedusa i migranti arrivano senza sosta: nella mattinata di mercoledì 13 settembre quelli presenti sull’isola erano quasi 6.800, per la maggior parte nell’hotspot di contrada Imbriacola. Ma il numero viene aggiornata di continuo. In uno degli sbarchi un neonato di 5 mesi è morto dopo essere finito in acqua. La Prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di 880 persone: 700 verranno imbarcate sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle e 180 partiranno con un volo Oim. Intanto Francia e Germania chiudono le porte all’Italia. La presidente dell’Europarlamento, Roberta MetsolaMetsola, avverte: le soluzioni non possono essere nazionali.

Da Francia e Germania porte chiuse all’Italia

Il ministro dell’Interno transalpino Gérald Darmanin ha annunciato l’intenzione di voler “blindare” il confine tra Mentone e Ventimiglia, sostenendo che è stato registrato «un aumento del 100% dei flussi».

Da Berlino, invece, arriva lo stop ai processi di selezione dei richiedenti asilo che giungono in Germania dall’Italia nell’ambito del «meccanismo di solidarietà volontaria». A causa delle «forte pressione migratoria» e della «continua sospensione dei trasferimenti di Dublino», dice il ministero dell’Interno a Welt, l’Italia è stata informata della decisione di «rinviare» i processi «fino a nuovo ordine».

Metsola: soluzioni non possono essere nazionali



«Le soluzioni non possono essere sul piano nazionale ma solo a livello europeo. Penso che non ci siano alte opzioni se non concludere il patto sulla migrazione, i cittadini di tutti i paesi dell’Ue ci hanno chiesto di trovare delle soluzioni» ha detto la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, rispondendo ad una domanda sullo stop agli ingressi dall’Italia da parte di Germania e Francia, durante un punto stampa prima dell’inizio in aula del discorso sullo Stato dell’Unione. «A dieci anni di distanza dalla tragedia di Lampedusa non abbiamo ancora fatto abbastanza», ha concluso Metsola

Emergenza sull’isola

«Stiamo tenendo abbastanza bene, ricordo che circa 15 giorni fa abbiamo gestito quasi 4.500 persone» dice il questore di Agrigento Emanuele Ricifari a proposito della situazione a Lampedusa. Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino invoca «un sistema di accoglienza di navi in rada per il recupero e il trasferimento veloce dei migranti in terraferma e un Consiglio dei ministri ad hoc da tenersi a Lampedusa per l’esame della situazione.