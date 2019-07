Migranti, la Gdf sequestra la Alex. Il Papa: i migranti vanno aiutati Per Mediterranea si tratta di un «pretesto del tutto illegittimo, ma intanto le conseguenze sono una seconda sanzione per un totale di 65mila euro di multa e il sequestro amministrativo» della barca a vela

Due "sbarchi-fantasma" nel giro di poche ore sull'isola di Lampedusa, sotto i riflettori da venerdì per le vicende delle navi Alex e Alan Kurdi e lo scontro tra le Ong armatrici e il Viminale. Stamani una piccola imbarcazione è stata intercettata dai Carabinieri a un miglio dalla costa con 19 tunisini a bordo, tutti trasferiti nel centro di accoglienza. Ieri sera altri 10 migranti erano stati bloccati a terra dopo essere approdati con un barchino. A Roma, il Papa si è schierato ancora una volta dalla parte dei migranti in arrivo sulle coste italiane. «I più deboli e vulnerabili devono essere aiutati», ha ammonito durante la messa dedicata ai migranti e volontari in S. Pietro, a sei anni dalla sua storica visita a Lampedusa: «Si tratta di una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere».

Non si abbassa intanto la tensione tra la Ong Mediterranea Saving Humans dopo il sequestro penale della barca a vela Alex e l'iscrizione nel registro degli indagati dello skipper skipper Tommaso Stella e del capo missione Erasmo Palazzotto dalla Procura di Agrigento. I due sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestinae e per disobbedienza e resistenza contro nave da guerra, per avere violato il divieto di approdo nel porto di Lampedusa in base dal decreto sicurezza bis. I n un tweet, la Ong annuncia la confisca amministrativa della Alex dopo la contestazione, da parte della GdF, di «una seconda violazione del Decreto sicurezza bis: un ingresso accidentale» nelle acque territoriali «che sarebbe avvenuto venerdì mattina». Per Mediterranea si tratta di un «pretesto del tutto illegittimo, ma intanto le conseguenze sono una seconda sanzione per un totale di 65mila euro di multa e il sequestro amministrativo di Alex». «Se pensano di fermare così Mediterranea si illudono di grosso: stiamo già preparando i ricorsi e con il sostegno di tutti voi torneremo presto in mare», conclude la Ong.

