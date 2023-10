Migranti, «gestione disordinata»: ecco i punti deboli dell’accoglienza

Le carenze nella programmazione

Sull’accoglienza il rapporto registra «una prolungata carenza di programmazione», testimoniata proprio dal fatto che alla fine del 2022 i due terzi dei 108mila migranti inseriti negli appositi centri erano concentrati nei Cas, pensati come strutture “straordinarie”. Dal 2018 al 2021, con la netta contrazione degli arrivi, il sistema è stato ridimensionato del 40% e «nonostante il continuo allarme di “collasso” oltre il 20% dei posti disponibili è rimasto libero». Nel 2022 i dati sul rapporto posti-presenze mostra invece segni di saturazione dei Cas a seguito della ripresa degli arrivi. «Carente» è considerata l’accoglienza per i minori non accompagnati: su 20mila presenti in Italia nel 2022, 11.910 risultavano inseriti in centri Sai. Spesso i nuovi arrivati vengono collocati d’urgenza in «luoghi inadeguati», talvolta assieme agli adulti. Il decreto Cutro è tornato inoltre a escludere, con poche eccezioni, i richiedenti asilo dal sistema Sai e a prevedere tagli ai servizi erogati nei Cas e nei centri di prima accoglienza, «riducendoli a meri “contenitori” di richiedenti asilo in attesa». Impietosa la diagnosi: la strada della «detenzione indefinita», anche nei Cpr, si sostituisce al modello dell’accoglienza diffusa.

Decreto flussi? Mera emersione del nero

L’ampliamento delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri (452mila nel triennio 2023-2025, il primo dei click day in programma si terrà il 2 dicembre), per il dossier Idos, «finirà anch’esso per tradursi, come avvenuto largamente nel passato, in mancanza di una riforma strutturale dei restrittivi meccanismi di ingresso e permanenza per lavoro - nell’emersione di lavoratori in nero già irregolarmente presenti». Nel mirino, «l’irrealistica procedura della chiamata “al buio” dall’estero» e «la sclerotizzata dicotomia tra lavoratori da selezionare e rifugiati da respingere». Rette parallele che impediscono un raccordo più funzionale tra mercato del lavoro e asilo.

La segregazione per cittadinanza e genere

Gli stranieri incidono per il 10,3% sul totale degli occupati e per il 16% sui disoccupati. La rigida divisione del lavoro per cittadinanza e genere è rimasta immutata: più di un terzo delle lavoratrici (34%) è impiegato nei servizi domestici e di cura, il 42,2% degli uomini nell’industria e nelle costruzioni. «L’Italia - conclude il dossier - continua a occupare massivamente gli stranieri in attività manuali e a bassa qualifica, da cui derivano retribuzioni inferiori». Gli stranieri extra Ue dipendenti da aziende del settore privato percepiscono il 31,2% in meno della media nella stessa categoria. Eppure il contributo all’economia continua a essere positivo: il saldo tra spese e introiti legati all’immigrazione nel 2021 è stato positivo per 6,5 miliardi, un miliardo in più rispetto all’annus horribilis della pandemia. E le imprese gestite da immigrati sono cresciute del 41,5% dal 2011 al 2021, a fronte di un calo del 4,1% di quelle in capo a italiani. Le aziende “immigrate” operanti in Italia sono ormai vicine a quota 650mila, il 10,8% del totale.

