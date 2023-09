Migranti, Giorgia Meloni all’Onu: ecco il piano per l’Africa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Credo che un maggior coinvolgimento dell’Onu sia assolutamente necessario», ha anticipato Giorgia Meloni, che oggi - subito dopo il Consiglio dei ministri per la nuova stretta sui migranti - volerà a New York per partecipare alla 78ª assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il tema migrazione per la premier è ormai in cima alla lista delle priorità e lo rilancerà durante il suo intervento del 20 settembre, mercoledì pomeriggio, in occasione del suo debutto al Palazzo di vetro.



Il Piano Mattei per l’Africa

Risposte però non ne arriveranno. Meloni lo sa e neppure (forse) se le aspetta. Non ancora almeno. Quello che le interessa è coinvolgere sempre più paesi in quel Piano Mattei per l’Africa lanciato dal governo italiano poco dopo il suo insediamento a Palazzo Chigi, per sostenere «le nazioni dei Paesi da cui arrivano o transitano i migranti» alimentando e consolidando i rapporti con loro attraverso programmi di investimento e di sostegno.

Loading...

Un aiuto per la gestione dei campi migranti

Meloni ne parlerà anche soprattutto in occasione degli incontri che si terranno a margine durante l’assemblea, a partire da quello di mercoledì 20 settembre, nel tardo pomeriggio con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Le Nazioni Unite hanno, infatti, diverse agenzie che possono offrire un aiuto significativo a cominciare da Oim e Unchr che sono quelle che si occupano proprio di migrazioni e che - secondo l’idea della premier - potrebbero contribuire alla gestione dei campi in cui vengono raccolti migranti.

Tajani: il fenomeno non può essere risolto solo a livello europeo

«Questo è un fenomeno che non può essere risolto solo a livello europeo, serve l’intervento dell’Onu», ha confermato il vicepremier Antonio Tajani, già arrivato a New York proprio per preparare il dossier Africa su cui si confronterà anche con i ministri degli esteri Ue e con quelli di diversi paesi africani. Tra i passaggi ritenuti determinanti - ha ribadito il ministro che ieri ha raggiunto il consolato italiano per l'inaugurazione della mostra della Farnesina assieme alla presidente del parlamento europeo Roberta Metzola - c'è anche la riforma degli istituti finanziari, a cominciare da Fmi e Bei. Lo aveva detto già Meloni al G 20 di New Delhi.

Affiancare tempestivamente i Paesi in difficoltà

L’obiettivo deve essere quello di affiancare tempestivamente i Paesi in difficoltà attraverso sostegni e investimenti che troppe volte arrivano in ritardo o non arrivano affatto. L’esempio più evidente - secondo la premier - è quanto sta avvenendo in Tunisia, che continua a non ricevere i fondi né dal Fmi, né dall’Europa. Meloni - nella conferenza stampa a Lampedusa assieme alla presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha detto che chiederà ai partner europei di accelerare l’invio delle risorse anche se ancora il fondo di Washington non ha dato il via libera al finanziamento di due miliardi.