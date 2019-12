Migranti, per gli italiani ce ne sono oltre il triplo della realtà

Parlando dei requisiti per concedere la cittadinanza, in Austria l'aspetto più importante (per il 70%) è la conoscenza della lingua; in Grecia il 78% degli intervistati ritiene fondamentale lo Ius Sanguinis, la nascita da genitori di origine greca. In Ungheria vanno di pari passi il possesso della documentazione certificante l'essere cittadino di un Paese (81%) e lo Ius Sanguinis. Gli taliani considerano come aspetto più importante (60%) lo Ius soli, i diritti che derivano dall'essere nati sul territorio. L'Italia è inoltre il Paese che attribuisce maggiore importanza al possesso di un lavoro come requisito per essere considerati «veri italiani».

Riguardo alla sicurezza e alla percezione dei migranti come minaccia per l'ordine pubblico nazionale, i cittadini greci mostrano un grado maggiore di tensione. Il 40% di loro sostiene che non sia possibile accogliere altri rifugiati nel Paese e che si debbano chiudere le frontiere. Il 33% degli italiani pensa che la maggior parte dei crimini in Italia sia commessa da immigrati e il 40% ritiene troppo pericoloso accogliere migranti perché rappresentano una grave minaccia terroristica.

Arrivando al tema lavorativo e occupazionale il 70% degli ungheresi pensa che i datori di lavoro dovrebbero privilegiare le assunzioni di persone di nazionalità ungherese, contro il 39% degli austriaci e il 46% degli italiani.

Di contro, il 36% degli austriaci pensa che i migranti incidano positivamente sull'economia, contro il 24% degli italiani, il 19% degli ungheresi e il 15% dei greci .«Non ci sono ragioni per pensare che gli immigrati portino via il lavoro agli italiani, anzi - ha spiegato l'economista Tito Boeri - al contrario creano anche possibilità di impiego. Sono, dal punto di vista economico in generale, una risorsa molto importante per un Paese».

