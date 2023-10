Migranti, intesa Ue sulla gestione delle crisi. Eliminato il passaggio sulle Ong

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il solo voto contrario di Polonia e Ungheria e l’astensione di Slovacchia, Repubblica Ceca e Austria, è stato approvato al Coreper, l’organo che riunisce a Bruxelles gli ambasciatori dei Ventisette, l’accordo sul regolamento di gestione delle crisi, uno dei pilastri del Patto migrazioni e asilo. Esulta Ursula von der Leyen: «Accolgo con favore l'accordo politico raggiunto con successo dagli Stati membri. È una vera a propria svolta che ci permette di portare avanti i negoziati con il Parlamento e il Consiglio Ue. Uniti possiamo siglare il Patto prima della fine di questo mandato».



Decisivi i contatti tra Roma e Berlino

L’intesa sulla proposta di mediazione avanzata dalla presidenza spagnola, che aveva ricevuto il disco verde della Germania, si era arenata giovedì scorso al Consiglio Affari interni per la richiesta italiana di un supplemento di riflessione. Il nodo era rappresentato dall’esclusione dei salvataggi compiuti dalle navi Ong dalle possibili situazioni di «strumentalizzazione» dei flussi migratori. Nei giorni dello scontro con Berlino per il finanziamento da 750mila euro del Governo tedesco a Sos Humanity, il passaggio era suonato a Roma come una provocazione. Da qui il fitto lavorìo diplomatico per superare l’impasse prima del Consiglio europeo informale di Granada.

Via il passaggio sulle Ong

Il compromesso, che a questo punto potrebbe facilitare un bilaterale chiarificatore tra la premier Giorgia Meloni e il cancelliere Olaf Scholz proprio a Granada, è stato trovato stralciando del tutto il passaggio sulle Ong sgradito all’Italia. Esulta il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «L’accordo sul regolamento in materia di migranti raggiunto a Bruxelles è un successo per l'Italia, frutto di un grande lavoro diplomatico. I nostri partner hanno compreso le nostre istanze. In caso di grandi crisi migratorie tutti gli Stati membri dovranno fare la loro parte». Ma anche l’omologa tedesca Annalena Baerbock ha potuto cantare vittoria: «Abbiamo lottato duramente e con successo a Bruxelles per garantire che gli standard umanitari minimi non venissero indeboliti». In effetti, era per i timori che le regole durante le emergenze potessero allentare l’attenzione ai diritti umani che la Germania aveva posto il suo veto sull’accordo fino alla settimana scorsa, collocandosi nella minoranza di blocco con i Paesi Visegrad, ma per motivi opposti ai loro.

I contenuti del regolamento

Il “crisis mechanism” elenca le misure che potrebbero essere adottate in caso di emergenze caratterizzate da grandi afflussi di migranti, da una pandemia a una crisi prodotta dalla strumentalizzazione delle migrazioni per scopi politici da parte di Paesi terzi. Il regolamento, che era stato presentato dalla Commissione europea a settembre 2020, prevede che lo stato di emergenza possa essere innescato dai Governi nazionali, chiamati a esprimersi su richiesta di una capitale o della Commissione. Una volta dichiarata aperta la crisi, la procedura contempla alcune deroghe all'abituale sistema di asilo, aprendo ad esempio ad una maggiore flessibilità nello screening delle domande e all’istituzione di centri di gestione delle richieste d’asilo al di fuori dei confini dell’Unione europea, con la possibilità di trattenere i migranti fino alla fine del procedimento di valutazione delle istanze. Tra i capisaldi, c’è la previsione di misure di solidarietà come la redistribuzione dei migranti in tutta l'Unione per andare incontro ai Paesi più esposti a sbarchi e arrivi come l’Italia, ma anche la facoltà di interrompere il trasferimento dei cosiddetti movimenti secondari dei 'dublinanti' verso gli Stati di primo approdo.