Migranti, l’Italia cerca la svolta in Europa. Come funziona il «trattato di Dublino» Il mini vertice fra Italia, Francia, Germania e Malta, ospitato a La Valletta (Malta) il 23 settembre, potrebbe sbloccare le tensioni diplomatiche sulla gestione dei migranti. Si parla di un accordo per il ricollocamento automatico dei richiedenti asilo, con l’obiettivo di superare il «sistema Dublino» di Alberto Magnani

Migranti, tutti vogliono cambiare Dublino. Ma che cos'è?

3' di lettura

Il mini vertice fra Italia, Francia, Germania e Malta, ospitato a La Valletta (Malta) il 23 settembre, potrebbe sbloccare le tensioni diplomatiche che dividono i paesi Ue sulla gestione dei migranti. Secondo quanto trapelato, i quattro paesi dovrebbero siglare una prima bozza di accordo per istituire un meccanismo automatico di distribuzione dei richiedenti asilo. Il patto, sottoscritto in maniera «volontaria» dagli stati, consente una distribuzione immediata dei migranti, senza passare per le trafile negoziali che si erano susseguite nei 14 mesi del governo Lega-Cinque stelle. Il cambio di guardia del governo italiano, con la svolta pro-europea della maggioranza giallorossa, ha ammorbidito i rapporti con Bruxelles e facilitato il dialogo con Francia e Germania. L’intesa costituirebbe un primo passo in avanti rispetto all’obiettivo, per ora naufragato, di superare il cosiddetto regolamento di Dublino, l’impianto di regole che disciplina il sistema di accoglienza su scala comunitaria.



Ma come funziona il trattato di Dublino?

Il regolamento di Dublino 604/2013 (pdf), a volte indicato semplicemente come Dublino o «sistema Dublino», è il regolamento europeo che disciplina la richiesta di asilo nei paesi Ue.

Il testo aggiorna un regolamento precedente, il 343 del 2003, a sua volta destinato ad assorbire la cosiddetta convenzione di Dublino: un trattato internazionale siglato nel 1990 nella capitale irlandese, ma entrato in vigore solo nel 1997 e noto per aver definito il primo quadro di regole europee su richiesta e diritto di asilo.

Cosa dice il testo ora in vigore?

L’attuale regolamento stabilisce «i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale da un cittadino di un paese terzo o da un apolide », ovvero le regole che attribuiscono a un certo stato la responsabilità di prendere in carico una domanda di asilo.

Il testo è stato sottoscritto dai tutti i paesi della Ue (all’epoca) a 28 con l’aggiunta di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svezia. Il suo principio più noto, e controverso, sancisce che il paese competente per la richiesta di asilo sia generalmente quello di primo ingresso. Un concetto che era già stato introdotto dalla Convenzione del 1990 e il regolamento del 2003, con l’obiettivo di evitare che la stessa domanda potesse essere inoltrata in più paesi diversi.

