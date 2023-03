Migranti, l’Ue apre all’Italia. Meloni sente Scholz, oggi l’informativa in Parlamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

In mattinata di martedì 21 marzo in Parlamento informativa della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24. La premier si aspetta passi avanti dall’Ue sui migranti, dopo la lettera di lunedì dalla presidente della Commissione Ue Von der Leyen ai 27 che dà spazio alle priorità dell’Italia. Gli aiuti finanziari dovrebbero andare oltre i 500 milioni di euro già pattuiti. Meloni ha sentito anche Scholz. «Il terribile naufragio a largo della Calabria è stato un vivido richiamo all’urgenza della nostra azione», ha scritto la presidente della Commissione Ue. «Una soluzione equa e duratura è possibile solo attraverso un approccio europeo e bilanciato. Possiamo raggiungere più traguardi se agiamo assieme».

Fra gli impegni di Von der Leyen, anche altri 110 milioni che la Commissione mobiliterà nel 2023, «addizionali ai 208 già impegnati per la cooperazione anti-trafficanti». Quella battaglia è diventata la priorità del governo italiano, da coniugare con un controllo rafforzato delle frontiere e una cooperazione sui rimpatri rapidi. Temi citati nella lettera e toccati anche nel faccia a faccia con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, negli uffici di FdI alla Camera, alla vigilia delle comunicazioni della premier al Senato e a Montecitorio. Un confronto cordiale, in cui sono emerse «sintonia e fiducia rinnovata», secondo fonti vicine a Meloni. E nel dossier migranti trova spazio anche la priorità di aiutare la Tunisia, che attende i finanziamenti del Fmi, sull’orlo di una crisi che, è il timore dell’esecutivo, può generare un’ondata di migranti.