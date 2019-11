Migranti: Lamorgese, l’invasione non c'è e i rimpatri sono in aumento

«Sdegno» per gli insulti a Segre

Risponde infine sugli insulti alla senatrice Segre: «Provo uno sdegno profondo per le parole d'odio», «il voto del Senato sulla commissione rappresenta sicuramente un passo in avanti, che però andava condiviso da tutti partiti», le astensioni, «mi hanno profondamente rattristata». «È inaccettabile che in un Paese che ha costruito la propria Carta dei Valori sul rifiuto di ogni forma di discriminazione, si tenti di riportare, anche

con una inaudita violenza verbale, le lancette dell'orologio a

una tragica e vergognosa pagina della storia», conclude.

ALTRI ARTICOLI

● In scadenza l’accordo Italia-Libia per la gestione dei flussi

● La nave Ocean Viking sbarca a Pozzallo