Migranti, a Lampedusa 41 sbarchi in un giorno: è record

Sono complessivamente 1.869 i migranti giunti a Lampedusa giovedì 9 marzoo, con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l’isola o in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Un record mai raggiunto prima d’ora. Due barchini, con a bordo 46 e 41 migranti, sono riusciti ad approdare direttamente a terra fra la spiaggia della Guitgia e una cala vicina. Dalla mezzanotte in poi sono stati registrati altri 14 sbarchi, con circa 605 migranti. All’hotspot di contrada Imbriacola, da dove giovedì sono stati trasferiti 750 ospiti, al momento ci sono oltre 3mila migranti.

Intanto si è rischiata, ancora una volta, la tragedia proprio al largo delle coste di Lampedusa: un barchino con 42 migranti, fra cui 5 donne e un minore, è naufragato nella tarda serata di giovedì in acque Sar italiane. A prestare i primi soccorsi è stato l’equipaggio di un peschereccio tunisino. Quando i militari della Guardia Costiera hanno raccolto l’Sos e recuperato i naufraghi, il barchino era già affondato. Diversi migranti, originari di Costa d’Avorio, Camerun e Nigeria, sono stati portati al poliambulatorio perché in forte ipotermia. I superstiti hanno riferito che non ci sono dispersi ed erano partiti da Sfax, in Tunisia, mercoledì.