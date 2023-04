Migranti, maggioranza alla prova del voto in Senato sulla protezione speciale: ecco cos’è

La stretta

Ecco allora che, nei piani del governo, la protezione speciale potrà essere rinnovata solo per 6 mesi e non si potrà più trasformare in permessi di lavoro. E lo stesso vale quelli per calamità e per cure mediche, a loro volta fortemente ridimensionati. «La protezione speciale non esiste a livello europeo, l’Italia non può accogliere da sola i migranti che arrivano da ogni dove», ha sottolineato il leader della Lega Matteo Salvini, mentre da Fi Maurizio Gasparri, primo firmatario della proposta di maggioranza, ha ricordato che era «urgente e indispensabile» intervenire perché «negli anni infatti l’uso strumentale della protezione umanitaria ha praticamente attuato una sanatoria permanente».

Martedì il neo commissario Valenti a Lampedusa

Il neo commissario delegato per lo stato d’emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti - che è il capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno -, sarà a Lampedusa mertedì 18 aprile. A poche ore dalla nomina, fatta con un’ordinanza a firma del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, Valenti, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e il questore Emanuele Ricifari torneranno sulla più grande delle isole Pelagie. È prevista una visita all’hotspot di contrada Imbriacola, una riunione in Comune e poi un incontro con tutte le autorità. Compito del nuovo commissario, in linea generale, è coordinare le attività volte all’ampliamento della capacità del sistema di accoglienza, con particolare riferimento agli hotspot.

