Migranti: a Malta trilaterale Meloni-Macron-von der Leyen

La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si incontreranno a margine del Vertice Med9 di Malta. Lo si apprende da fonti italiane. I tre leader, a quanto si apprende, discuteranno dell’attuazione del piano in dieci punti presentato dalla presidente della Commissione Europea per consentire alla Ue di affrontare la sfida della migrazione.

Intanto continua la polemica sul ruolo svolto dal Governo tendesco nel sostegno finanziario alle Ong che salvano i migranti in mare. La terza Ong finanziata dal ministero degli Esteri di Berlino è l’organizzazione di salvataggio di migranti Sea Eye, con sede a Ratisbona, in Germania. Lo ha confermato la stessa associazione all’ANSA. Sea Eye riceverà per il 2023 “in totale 365.000 euro per il funzionamento della Sea Eye 4”, imbarcazione di salvataggio del gruppo. “Siamo molto felici di questo risultato, che ci permetterà quest’anno di finanziare altre due missioni di salvataggio della Sea Eye 4”, afferma Jutta Wieding di Sea Eye.