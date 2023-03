Migranti, Mattarella: il cordoglio si tramuti in scelte concrete di Italia e Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Di fronte all’evento drammatico avvenuto sulle coste calabresi il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti, dell’Italia e della Ue, perchè questa è la risposta vera». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’università della Basilicata della tragedia di Cutro.

Tragedia Cutro ha coinvolto e commosso l’Italia

Per il Capo dello Stato «sulle coste della Calabria si è verificato un tragedia che ha coinvolto e commosso il nostro Paese. I profughi afgani ci hanno fatto tornare in mente quanto il nostro Paese ha fatto due anni fa, con la presa del potere dei talebani, per portare in Italia tutti i cittadini che hanno collaborato. Nessuno è stato lasciato, tutti sono stati accolti in Italia. Ci tornano in mente le scene dei cittadini che all’aeroporto imploravano un passaggio e ci fanno comprendere perchè intere famiglie cercano di lasciare la loro terra per cercare un futuro altrove».

Loading...

Libertà non effettiva se non è di tutti, ovunque

«La libertà non è effettiva se non è appannaggio di tutti: in un mondo che è sempre più una comunità raccolta, interconnesso, la mancanza di libertà o di esercizio di diritti in un luogo colpisce tutti, ovunque». Esiste, secondo il capo dello Stato, «il valore della unicità del genere umano e questa unicità ricorda il valore della indivisibilità della libertà se non è appannaggio di tutti».

Iran, regime che soffoca i propri figli

«Voglio ringraziare in particolare Pegah Moshir Pour: le sue parole sono un forte richiamo ai diritti umani e alla libertà. Pensando a quel Paese ricco di storia e di tradizione (l’Iran ndr) che vede un regime che soffoca i propri figli». Così il presidente della Repubblica in un ulteriore passaggio del suo discorso all’università della Basilicata.