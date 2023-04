Migranti: media, naufragio in Tunisia, almeno 35 morti

I punti chiave Tunisia, 14mila fermati o soccorsi nei primi 3 mesi 2023

Un nuovo naufragio è stato segnalato nelle acque del Mediterraneo centrale. Lo ha reso noto il sito Afroplanete.com secondo il quale un’imbarcazione con 49 persone a bordo è affondata davanti alle coste tunisine, e almeno 35 persone avrebbero perso la vita, mentre15 sarebbero state soccorse. Secondo la stessa fonte l’affondamento dell’imbarcazione sarebbe stato causato «da forti onde, che hanno reso difficile per i passeggeri e l’equipaggio muoversi e togliere l’acqua dalla barca». Nessuna conferma ancora dalle autorità tunisine.

La Tunisia è uno dei principali paesi di partenza dei migranti che dal Nord Africa puntano a raggiungere l’Europa. Nelle ultime ore la Guardia nazionale tunisina ha spiegato che sono oltre 14mila i migranti diretti in Europa intercettati o soccorsi nei primi tre mesi dell’anno in Tunisia, cinque volte in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Ha inoltre precisato che dal primo gennaio al 31 marzo «ha sventato 501 operazioni clandestine di attraversamento delle frontiere marittime e salvato 14.406 persone, di cui 13.138 provenienti dall’Africa sub-sahariana ed il resto tunisini». La quasi totalità delle persone (13.259) sono state fermate o soccorse nelle zone di Sfax, seconda città della Tunisia, e Mahdia, sulla costa centro-orientale del Paese. Durante queste operazioni, la Guardia nazionale ha arrestato 63 persone e sequestrato 135 imbarcazioni.