Migranti: Meloni prova a ricucire dopo lo strappo con la Francia

La sponda tedesca e l’auspicio di Mattarella

Per il momento, però, dalla Francia non arrivano segnali di riavvicinamento, mentre la Germania ha confermato l’impegno ad accogliere 3.500 migranti. A Parigi, però, è arrivato forte e chiaro anche il messaggio pronunciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Maastricht. «La risposta alla sfida migratoria avrà successo solo se sorretta da criteri di solidarietà nella Ue e di coesione nella risposta interna». Niente fratture, dunque, è l’auspicio del capo dello Stato che ha raggiunto giovedì la città olandese per il trentennale del trattato sull’Unione. La temperatura tra Roma e Parigi per ora resta quindi alta. Ma il lavoro sottotraccia prosegue. E non è escluso che il riavvicinamento possa passare anche da un incontro tra Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron al G20 di Bali in programma a metà settimana. Al momento non ci sono incontri in agenda, ma i piani potrebbero cambiare da qui ai prossimi giorni.

Paesi Mediterraneo, delusione su relocation migranti

Intanto i Paesi del Mediterraneo sottolineano che il sistema attuale di gestione dei flussi migratori li vede in prima linea, e che la collaborazione da parte degli altri Stati è inadeguata. In una dichiarazione congiunta, Italia, Malta, Cipro e Grecia - i Paesi di primo ingresso in Europa nel Mediterraneo - definiscono «increscioso e deludente» il mancato rispetto degli accordi sulla relocation dei migranti. «Purtroppo - si legge nella nota -, il numero di impegni di relocation assunti dagli Stati membri partecipanti rappresenta solamente una frazione molto esigua del numero effettivo di arrivi irregolari». Il meccanismo, aggiungono, si è dimostrato «lento» per alleviare la pressione sui Paesi «di prima linea».