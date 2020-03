Migranti: in migliaia cercano di passare il confine dalla Turchia alla Grecia Situazione difficile dopo che Ankara ha deciso di non gestire più i profughi in arrivo dalla Siria. Il Frontex: «alto» livello di allerta su tutte le frontiere Ue con la Turchia

Turchia, ripreso il flusso migranti verso confine greco

Dopo la decisione presa dalla Turchia di non gestire più il flusso di migranti provenienti dalla Siria, continua ad essere critica la situazione al confine con la Grecia a causa dell'arrivo di numerosi migranti. Infatti il Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere, ha portato ad «alto» il livello di allerta su tutte le frontiere Ue con la Turchia. E nelle ultime 24 ore (dalla mattinata di sabato) le autorità di Atene hanno bloccato quasi 10mila migranti che cercavano di entrare dal confine turco, come riferisce una fonte del governo. «Dalle 6 di sabato mattina alle 6 di stamane (domenica, ndr), sono stati impediti 9.972 ingressi di irregolari nella zona di Evros», ha detto il governo greco riferendosi alla regione nel nordest lungo il confine turco. Per fronteggiare l’emergenza, il Frontex, su richiesta di Atene, ha già disposto l'invio di altre attrezzature tecniche e uomini verso la Grecia.



Alla frontiera sono presenti cronisti che riportano la situazione: solo nella mattinata di domenica, sono almeno 2mila, tra cui donne e bambini, i migranti giunti alla frontiera tra Turchia e Grecia per cercare di attraversare l'Europa. Provenienti da Istanbul, i migranti, tra cui siriani, afghani e iracheni, marciano in fila indiana attraverso i campi verso il valico di frontiera di Pazarkule. Migliaia di altri migranti, che erano già al confine, hanno trascorso la notte fra sabato e domenica al freddo, accendendo dei fuochi per riscaldarsi. Un piccolo gruppo di profughi ha lanciato pietre contro gli agenti di polizia al di là della frontiera dove si sono registrate alcune schermaglie sabato, dopo che i poliziotti si erano rifiutati di farli entrare.



Le cifre di Ankara

Il ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, ha twittato che fino alla mattina di domenica 1 marzo sono già 76.358 migranti che hanno lasciato il Paese attraverso la provincia di Edirne, dove si trova la città di Pazarkule, nel nord della Turchia, al confine tra Grecia e Bulgaria. Al momento, non è possibile confermare questa cifra. Mentre l'organizzazione internazionale per le Migrazioni (Oim) ha detto che al confine si trovano 13mila profughi. La Turchia ospita, complessivamente, 3,6 milioni di profughi.



Sbarchi in Grecia anche con i gommoni

Escalation intanto anche per quanto riguarda gli sbarchi via mare verso le coste greche. Quattro gommoni con a bordo oltre 200 migranti sono sbarcati in meno di quattro ore nella mattinata di domenica sull'isola di Lesbo e un quinto è in prossimità delle coste. A partire dalle 6.30 di domenica, «due gommoni sono arrivati nel nord di Lesbo con rispettivamente 74 persone a bordo, di cui 36 bambini e 53 migranti, tra cui 33 bimbi. Altri due gommoni sono giunti nel sud dell'isola», ha detto Leon Theologos, funzionario dell'Alto commissario dell'Onu per i rifugiati. «Sono 4 barche arrivate finora e sono appena le 8:00 del mattino», ha aggiunto, indicando che «un altro gommone era in rotta» verso la costa nord dell'isola. Secondo l'agenzia greca Ana, sono circa 220 i migranti a bordo delle quattro imbarcazioni. Inoltre, secondo la guardia costiera greca, 180 migranti sono arrivati a Lesbo e Samos attraversando il confine marittimo tra Turchia e Grecia, mentre per l'Unhcr, stamane a Samos è arrivata anche una canoa con a bordo alcuni migranti.



